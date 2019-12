SÜDBUND Wohntage Frühjahr/Sommer 2020 – Mit frischen Ideen ins neue Jahr

Drucken

Alle reden von der Digitalisierung – doch was nutzt sie mir als Raumausstatter? Wie funktioniert Werbung für mein Fachgeschäft in den digitalen Medien? Kann ich online auch mit kleinem Budget eine große Wirkung erzielen? Antworten auf diese Fragen sowie professionelle Beratung erhalten die Besucher der SÜDBUND Wohntage am neuen Marketingstand im Showroom. Dort dreht sich alles um digitales Marketing beispielsweise mit Google My Business, Google Ads, Facebook oder Instagram.

Neben zukunftsweisenden Werbekonzepten und verkaufsstarken Produkten bieten die Wohntage eine Plattform für persönliche Begegnungen und Networking. Die Abendveranstaltung „meet & eat“ feiert am 29. Januar ihre Premiere. Nach einem spannenden Messetag eröffnet sie die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu pflegen und sich bei leckeren Cocktails und erstklassiger Kulinarik über die News der Branche auszutauschen.

Umfassend informiert und optimal sortiert lassen sich die besten Geschäfte machen! Daher stehen die modischen Neuheiten für das Frühjahr und den Sommer 2020 wieder im Mittelpunkt der Fachmesse. 114 namhafte Lieferanten präsentieren ihr Sortiment auf 3.500 m². Die exklusive SÜDBUND-Eigenkollektion „Stoffwelten Frühjahr 2020“ überzeugt auf zwölf Bügeln mit 101 Musterstoffen. Der neu gestaltete Trendgang inspiriert mit den angesagten Trendfarben, neuen Formen und ansprechenden Materialien. Übrigens: Fachbesucher genießen die besondere Atmosphäre der Wohntage bei freiem Eintritt und freier Verpflegung.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.suedbund.de

Quelle: SÜDBUND