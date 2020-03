systemceram mit neuer Website im Netz

Drucken

Die Marken KeraDomo Küchenkeramik, KeraLab Laborkeramik sowie Sonderprodukte für die Industrie haben einen adäquaten Auftritt. Auch das unterhaltsame und informative Image-Video ist eingebunden, die Endkundenbroschüre lädt zum Blättern ein und steht auch als Download zur Verfügung. Ein Ersatzteilshop soll zukünftig integriert werden; die Entwicklung und Umsetzung digitaler Kommunikationsstrategien steht ebenfalls als nächster Schritt im Fokus. Damit hat das Unternehmen auch in diesem Bereich einen großen Schritt in die Zukunft getan.

Für die professionelle Umsetzung hat sich der Siershahner Keramikspülenspezialist mit trendview, Koblenz, eine Digitalagentur ins Boot geholt, die in der Industrie, im Küchen- und Möbelhandel etabliert ist und somit auch das nötige Branchen-Know-how mitbringt. Die Entwicklung und laufende Betreuung der Homepage im Hause systemceram liegt in den Händen von Carina Schwickert. Das entscheidende Ziel aller Maßnahmen: systemceram-Kunden im Handel mit möglichst vielen, vorinformierten und interessierten Endkunden in Kontakt zu bringen.

Neu sind – neben dem modernen Layout mit großformatigen ansprechenden Fotos, gut lesbarer Schrift und einem ruhigen, übersichtlichen Gesamtbild – vor allem die klare Gliederung, eine einfache intuitive Bedienerführung sowie die mobile Funktionalität. Ziel war es, den User mit möglichst wenigen Seitenwechseln und Klickwegen zu der jeweils gewünschten Information zu führen.

Das gesamte Spektrum der Keramikspüle wird gezeigt – orientiert an den Bedürfnissen der Zielgruppe. Ein wichtiger Bereich ist der „Produktfinder“, mit dem der User sich einfach und schnell eine Übersicht über alle Produkte für Küche, Bad, Labor, Armaturen, Arbeitsplatten und Zubehör verschaffen kann und mit einem Click schnell und einfach in die jeweiligen Produktdetails (Farben, Maße, Einbaumöglichkeiten, Zubehör usw.) einsteigen kann. Eine umfangreiche Filterfunktion sowie die seitenweise Suchfunktion bieten schnellen Überblick und Wiederauffindbarkeit der Produkte. Je nach Filter werden dem User passende alternative Produkte angeboten.

Im „Ratgeber“ findet insbesondere der Endkunde fachkundige Antwort auf relevante Fragen: Wie finde ich die richtige Spüle? Die richtige Armatur? Welches Zubehör benötige ich? Außerdem natürlich umfassende Informationen zu den besonderen Eigenschaften des Feinsteinzeug-Spülenmaterials. Im Servicebereich gibt es zudem eine Übersicht über die Ersatzteile sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Im Unternehmensbereich wurde Wert darauf gelegt, systemceram als offenes, nahbares Familienunternehmen vorzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: systemceram