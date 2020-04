systemceram: Produktion läuft

Drucken

An dieser Situation hat sich bis heute nichts verändert. Die Produktion in Siershahn läuft weiter und auch die Versorgung mit Zubehör, Ablaufgarnituren, Armaturen usw. ist sichergestellt. Das ganze Vertriebsteam (Innen- und Außendienst) ist nach wie vor erreichbar.

Ein ergänzender Hinweis betrifft die Warenauslieferung: Sollten sich Änderungen der Lieferanschrift oder des gewünschten Liefertermins ergeben oder keine Warenannahme möglich sein, bittet systemceram um eine Info per Mail an info@systemceram.de oder unter 0049/2623 / 600 – 10 um telefonische Kontaktaufnahme.

Weitere Informationen finden Sie unter www.systemceram.de

Quelle: systemceram