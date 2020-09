Team Fraenkel eröffnet neuen Schauraum in Wien

2012 expandierte das Unternehmen durch die Übernahme des Autohauses Bednar in Wien 22 und erweiterte diesen Strandort um die Spenglerei und Lackiererei, sodass sie ab dann Vollanbieter, vom Neuwagenverkauf über Service und Wartung bis hin zur Instandsetzung nach Havarien und Gebrauchtwagenverkauf wurde.

2016, im zehnten Jahr, folgte die Entscheidung für den nächsten Schritt, die Investition in ein modernes, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes Autohaus. Auf einem insgesamt 4.700m² großem Areal auf der Pragerstraße 247, 1210 Wien wurden auf 3 Etagen insgesamt 2400m² verbaut und dabei ein Schauraum in der Größe von 630m², eine Werkstätte von 490m², eine Zulassungsstelle der Uniqa, Büros im Ausmaß von 200m² sowie eine Wasch- und Aufbereitungshalle und ein Reifendepot für 750 Garnituren errichtet, die allesamt barrierefrei zugänglich sind. Ausreichend Kundenparkplätze und Stellflächen für 130 Neu- sowie 40 Gebrauchtfahrzeuge wurden dabei ebenso bedacht. Eine Elektroladestation befindet sich ebenfalls auf dem Areal, die für die Kunden 24 Stunden, 7 Tage die Woche zugänglich ist.

MBA Andreas Kostelecky (GF Mitsubishi Österreich), Mag. Özcan Yangöz (GF Team Fränkel), Mag. Roland Punzengruber (GF Hyundai Österreich)



Beim Bau wurde auf Energieeffizienz und Klimaschonung sehr viel Wert gelegt. So wurde durch eine ausreichend dimensionierte PV-Anlage und Luftwärmepumpe auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen komplett verzichtet. Durch entsprechende Dämmung wurden Wärme- wie auch Kälteverluste auf ein Minimum gesetzt. Das gesamte Flachdach von rund 1200m² wurde als Gründach ausgeführt, so dass in Summe eine sehr vernünftige CO2 Bilanz entstanden ist.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen 29 Mitarbeiter, 18 davon auf der Pragerstraße, und erwirtschaftet ein Jahresumsatz von EUR 13 Mio. bei 750 verkauften Neu- und Gebrauchfahrzeugen.

Mit der Investition plant das Unternehmen mittelfristig (bis 2025) den Absatz von 1200 Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, 30% davon Alternativ Antriebe (Hybrid, Plug-in Hybrid und Elektro), 45 Mitarbeiter, 30 davon auf der Pragerstraße und 6 Lehrstellen (von aktuell 2).

www.teamfraenkel.at

Quelle: Team Fränkel/Fotos: ©AlexFelten