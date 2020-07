Toyota legt im 1. Halbjahr Marktanteil zu

Drucken

Im Juni 2020 lagen die Pkw-Neuwagenzulassungen um 18 % unter dem Vorjahresniveau. In absoluten Zahlen wurden heuer im Juni gut 5.800 Fahrzeuge (gesamt 26.676 Neuzulassungen) weniger zugelassen – nach wie vor eine Krisensituation für die gesamte Branche. Allerdings ist dies in Anbetracht der verheerenden Vormonate eine positive Entwicklung. Kumuliert verdeutlicht sich das Ausmaß: 35,9 % Rückgang im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergeben 112.787 Neuzulassungen im Vergleich zu 175.909 im Vorjahr.

Toyota steigert erneut Marktanteil

In einem sinkenden Neuwagenmarkt konnte Toyota im Juni dennoch Marktanteil steigern, von auf 2 % auf 2,1 % (Juni 2019 zu Juni 2020). In absoluten Zahlen ergibt das im Juni 551 Neuzulassungen. In der Halbjahresbilanz steht vor dem Marktanteil ein Plus: + 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreswert, ergibt einen Marktanteil von 2,2 %. Damit wurden bei Toyota im 1. Halbjahr 2.524 Neuzulassungen registriert.

Hybrid in Österreich

Stark zugelegt hat im ersten Halbjahr 2020 der Anteil an Hybrid-Fahrzeugen mit Benzinmotor inkl. Plug-In Varianten. 81,9 % Prozent Steigerung entsprechen auch in absoluten Zahlen ein Plus von 4.348 Fahrzeugen auf 9.660 – davon entfallen knapp 20 % auf den Voll-Hybrid-Marktführer Toyota. Gemeinsam mit den Hybrid-Fahrzeugen mit Dieselmotor erreicht diese Antriebstechnologie gesamt 10,8 % und ist damit die mit Abstand bedeutendste Gruppe alternativer Antriebsvarianten.

Toyota bietet eine der umfassendsten Voll-Hybridpaletten der Welt und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: Gleich neun Modelle sind mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor erhältlich – vom Kleinwagen über die Mittelklasse bis zum SUV. Der Hybridanteil über alle Modelle beträgt über 60 %, beiden Modellen C-HR und RAV4 sogar 90 %!

Top-Platzierung für Toyota bei heimischem CO2- Flottenausstoß

Der hohe Anteil der elektrifizierten Fahrzeugflotte bei Toyota ergibt auch eine Top-Platzierung beim heimischen CO2-Ranking: Toyota erreicht mit durchschnittlich 101 g/km CO2 Platz 5 von insgesamt 39 Marken* – und das sogar ohne E-Fahrzeuge, die bei Toyota noch in den Startlöchern stehen.

Lexus mit niedrigstem CO2- Flottenausstoß im Premiumsegment

Lexus setzt noch eines drauf und erreicht mit im Schnitt 118 g/km CO2 im Premiumsegment den niedrigstem CO2-Ausstoß und damit den 1. Platz. Es zeigt einmal mehr, dass die Voll-Hybridpalette von Toyota und Lexus ein enormes Spritsparpotential bietet und damit sehr niedrige CO2-Emissionen erreicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toyota.at

Quelle Toyota/Neuzulassungszahlen: Statistik Austria

*ausgenommen Marken, die ausschließlich E-Fahrzeuge anbieten, bzw. max. 5 Fahrzeuge 2020 zugelassen haben; der heimische CO2- Flottenausstoß basiert auf NEFZ-Daten der Statistik Austria, Zeitraum: Jänner bis Juni 2020