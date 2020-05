TRITTY 200 Aqua – Ein leistungsfähiger Laminatboden auch geeignet für Feuchträume

Drucken

Laminatböden sind die intelligente Symbiose aus authentischer Ästhetik und extrem harter Oberfläche. Mit dem TRITTY 200 Aqua hat HARO einen Laminatboden im Sortiment, der über einen doppelten Feuchtigkeitsschutz verfügt. Damit ist er ideal auch für die Verlegung in Küche und Bad, im Eingangsbereich oder in Räumen mit einem Zugang nach draußen. Neben der Schutzausstattung mit der AquaReject Trägerplatte gegen Nässe ist er zudem extrem abriebfest und garantiert so jahrelangen Wohngenuss ohne Abstriche. HARO Partner haben mit dem TRITTY 200 Aqua einen Laminatboden im Sortiment, der auch an-spruchsvollste Kundenbedürfnisse spielend leicht erfüllt.

Tolle Optik trifft technische Perfektion

Die HARO TRITTY Laminatböden der Serie 200 Aqua überzeugen durch eine bestechende Optik. Alle Artikel verfügen über eine Authentic-Prägung der Oberfläche. Das macht den Echtholz-Look besonders realistisch. Eine vierseitige umlaufende Fase verstärkt den Dielencha-rakter. Das durchgängige Farbsystem in den Farbwelten Weiß, Natur, Grau und Braun lässt keine Wünsche offen. Selbstverständlich ist der TRITTY 200 auch mit allen anderen Features ausgestattet, die HARO Laminatböden so besonders machen. Dank dem einfachen Verlegesys-tem Top Connect ist er besonders leicht zu verlegen, allerdings muss er in Feuchträumen für die Wasserfestigkeit vollflächig verklebt werden. Für das Extra an zusätzlichen Schallkomfort ist er wahlweise mit der Silent CT Technologie von HARO ausgestattet. Seine Oberfläche ist beständig gegen UV-Einstrahlung und Hitze, und wie alle HARO Laminatböden eignet er sich hervorragend für die Verlegung auf Fußboden-heizung oder Fußbodenkühlung. Selbst schwere Möbel können seiner harten Oberfläche nichts anhaben.

Perfekt für gewerblichen Einsatz: AC6 & Nutzungsklasse 33

Mit der Klassifizierung nach AC 6 gehört der TRITTY 200 Aqua zu den widerstandsfähigsten in seiner Klasse. Damit eignet er sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz mit intensiver Beanspruchung und erreicht Nutzungsklasse 33.

Absolut widerstandfähig – und äußerst komfortabel

Der TRITTY 200 Aqua ist aber nicht nur in Punkto Widerstandsfähigkeit erstklassig – dafür sprechen schon die 25 Jahre Garantie bei privater Nutzung, die HARO auf diesen Laminatboden gibt. Wird er gewerblich genutzt, beträgt die Garantie 10 Jahre. Besonders gewerbliche Nutzer legen beispielsweise Wert auf das Brandverhalten eines Bodenbelags. Hier ist der HARO TRITTY 200 Aqua nach Norm DIN EN 13501-1 als „schwerentflammbar“ (Cfl-S1) eingestuft. Auch sein Wärmedurchlasswiderstand ist mit 0,065 m2K/W vorbildlich und somit auch bestens geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizungen. Darüber hinaus ist er nach Norm DIN EN 1815 als ´Antistatisch` eingestuft und hinsichtlich seiner Mikrokratzfestigkeit nach Norm DIN EN 16094 in der Klasse 1 zertifiziert. Schweren Schlägen oder Einschlägen hält er selbstverständlich auch mühelos Stand: Seine Belastbarkeit nach Impact Test gemäß DIN EN 13329 (Kugelfall- und Schlagfestigkeitstext) liegt bei größer/ gleich 15 N/ größer/ gleich 1000 Millimeter.

TRITTY Laminatböden sind absolut nachhaltig

Die HARO Laminatbodenserie TRITTY ist in jeder Hinsicht nachhaltig und wohngesund. Denn Laminatböden von HARO bestehen zu 90 Prozent aus Holz und sind frei von gesundheits-gefährdenden Emissionen. Dafür sind sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnet – und somit in jeglicher Hinsicht eine richtige Entscheidung.

Laminatböden von HARO sind die perfekte Mischung aus natürlicher Optik und enormer Widerstandsfähigkeit. Mit dem TRITTY 200 Aqua werden auch Wohnräume mit erhöhter Nutzung zum ästhetischen Wohnerlebnis

