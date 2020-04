Drucken

Kaufentscheidungen basieren immer mehr auf den Faktoren Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Wenn ein Produkt zudem mit einem herausragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, fällt die Entscheidung der Verbraucher oft sehr schnell. Die Laminatbodenserie TRITTY von HARO erfüllt diese Kundenwünsche vorbildlich, und so profitieren HARO Partner von einem Produkt, das in jeder Beziehung nachhaltig ist, den momentanen Wohntrends entspricht und ein attraktives Preis-/ Leistungsverhältnis bietet. Hinzu kommt bei den TRITTY Laminatböden ihre Langlebigkeit als Pluspunkt, HARO gibt auf Laminatböden bis zu 25 Jahre Garantie und empfiehlt zur Reinigung die natürlichen Pflegemittel aus der clean&green Serie by HARO, die mit der Euroblume als absolut umweltschonend ausgezeichnet sind.

TRITTY steht für Langlebigkeit, Schönheit und Komfort

HARO TRITTY Laminatböden sind unschlagbar, was ihre Widerstandsfähigkeit angeht, zudem überzeugen sie mit den schönsten Holzdekoren und der wahrscheinlich einfachsten Verlegung der Welt. Sie punkten zudem mit authentisch wirkenden Oberflächen und bestehen zu etwa 90 Prozent aus Holz. Die Dekorschicht ist bedrucktes Dekorpapier, das ebenfalls aus Zellulose (Holz) hergestellt wird. Geschützt wird die Dekorschicht aus Papier durch Harze und ein widerstandsfähiges Overlay. Der Konsument wählt damit einen natürlichen, strapazierfähigen, pflegeleichten und wohngesunden Bodenbelag.

TRITTY Laminatböden von HARO – strapazierfähige und nachhaltig produzierte Bodenbeläge Made in Germany

Fertigung in Deutschland – Made in Germany

Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Zu 90 Prozent Holz (aus zertifizierter Holzwirtschaft)

Sehr lange Lebensdauer (bis 25 Jahre Werksgarantie)

Ständige Qualitätskontrolle durch unabhängige Institute

Herstellung mit selbst erzeugter Energie aus den eigenen Kraftwerken (CO 2 neutrale Verfeuerung von Restholz, Wasserkraft)

Als HARO Partner können Sie ihre Kunden damit überzeugen, dass sie mit der Wahl eines TRITTY Laminatboden eine rundum clevere Entscheidung treffen – vor allem auch im Hinblick auf den Umweltschutz.§

Die TRITTY Laminatbodenserie von HARO punktet zudem zusätzlich mit ihrem Holzanteil von ca. 90 Prozent und trägt darüber hinaus das Gütesiegel Blauer Engel.

Quelle: HARO