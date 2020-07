Umsatzplus bei natürlichen Möbel-Bezugsstoffen von Steiner1888

Drucken

„Die Krise hat uns natürlich sehr getroffen. Denn auch wir mussten unsere Shops vorübergehend schließen und die Situation war lange Zeit ziemlich unübersichtlich“, sagt Johannes Steiner, gemeinsam mit Herbert Steiner Geschäftsführer von Steiner1888. „Zum Glück haben wir unseren Online-Shop, wo unsere Kunden alle Produkte übersichtlich und gut erklärt vorfinden. Unsere Bezugsstoffe aus hochwertiger Wolle und der handbestickte Mund-Nasenschutz haben sich als wahre Retter während des Lockdowns erwiesen und uns sehr geholfen, die schwierige Zeit zu überbrücken.“ Der Lodenstoff ist das Vorzeigeprodukt aus dem Hause Steiner und ein sehr vielseitig einsetzbares Material: „In den letzten Jahren wurde Loden als Bezugsstoff für Hotels und Privatwohnungen entdeckt“, so Steiner weiter. „Die Zeit des Lockdowns haben viele für Renovierungen genützt und bei uns im Onlineshop die nötigen Stoffe bestellt. Dass auch Stadtbewohner Naturmaterialien schätzen, freut mich besonders.“ In den letzten Monaten verzeichnete das Familienunternehmen bei den Bezugsstoffen ein Plus von 20 Prozent. Imagetransfer: Loden als hippes Designelement

Bei Steiner1888 gibt es neben Bekleidung und Schuhen auch Decken, Kissen und Accessoires aus Loden bzw. mit Lodenelementen. Ziel der Geschäftsführer Johannes und Herbert Steiner ist es, das Image des ältesten Stoffes der Menschheit zu entstauben und in verschiedensten Mode- und Interieur-Kollektionen seine Vielfältigkeit zu zeigen. Zu den besonderen Eigenschaften des Lodenbezugsstoffes gehören Atmungsaktivität, Wärmeisolation und Selbstregeneration. Ideal für ein angenehmes Wohnklima. Außerdem ist Loden schwer entflammbar und sehr strapazierfähig – ein wesentliches Kriterium beim Bezug von Sitzmöbeln, Kissen und Decken.

Alle Produkte und Stoffe sind erhältlich unter www.steiner1888.com

Quelle: Steiner1888