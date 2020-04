Universal Design Award für Naber

Drucken

Naber erhielt den “Universal Expert Award 2020” und den “Universal Design Consumer Award 2020” für Corno Turno auf der Munich Creative Business Week (MCBW). Anfang März in München. Ausstellung und Jurierung verantwortete das Institut für Universal Design München.

Die Zweifach-Auszeichnung verweist auf das Besondere an diesem Designpreis: Zum Wettbewerb angemeldete Produkte werden einerseits von Design-Experten begutachtet und bewertet, andererseits von einer etwa 100 Personen umfassenden Verbrauchergruppe. Unabhängig voneinander haben beide Juroren-Teams für eine Auszeichnung der Einbauspüle mit dem Designpreis votiert.

NABER-CONTURA® Corno Turno

Corno Turno ist von Naber als Spülenkombination für den Vorfenster-Einbau konzipiert, deren Armatur sich mühelos ins Becken versenken lässt. Auch innerhalb von Kücheninseln ist die schwenkbare Armatur von Vorteil, da sie in komplett geneigter Position den Blick freigibt auf den sie umgebenden Raum. Mit dem passgenauen Schneidbrett verwandelt sich die Spüle in zusätzliche Arbeitsfläche, wichtig insbesondere für kleine Küchen in urbanen Lebensräumen.

Weiterer Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber