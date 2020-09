Verschiebung der DOMOTEX 2021 von Januar auf Mai

Grund dafür sind die aktuellen Entwicklungen im Kontext der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie. Vielfach herrschen große Unsicherheiten in Bezug auf Auslandsaufenthalte sowie strenge Reise- und Quarantänebeschränkungen bei denen nicht absehbar ist, wann diese aufgehoben werden. Das lässt die Ausrichtung einer Messe, deren Kernkompetenzen u.a. internationale Aussteller und Besucher sind, nicht mit dem Leistungsversprechen zu, für das die Weltleitmesse steht.



Nach intensiven Gesprächen mit Kunden und Partnern haben die Veranstalter daher entschieden, die DOMOTEX in den Mai zu verlegen sowie ergänzende virtuelle Darstellungsformate zu etablieren.

DOMOTEX lädt zur Digitalkonferenz ein

Das DOMOTEX-Team arbeitet zusätzlich an einer Digitalkonferenz, die am 15. Januar 2021, dem ursprünglich ersten Messetag, stattfindet. Das Leitthema “Cover New Ground!” soll die Branche anregen, über die Auswirkungen der “Neuen Normalität in Zeiten von Corona” auf Teppiche und Bodenbeläge zu diskutieren und gleichzeitig motivieren, bei der Gestaltung und Anwendung von Böden über bisherige Strategien, Visionen und Erfahrungen hinauszudenken und in die Zukunft zu blicken. Weitere Infos folgen zeitnah.

Die DOMOTEX 2021 findet vom 20.-22. Mai in Hannover statt.

Quelle: Messe Hannover