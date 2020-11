Virtuelle Premiere für Küche&Co – Franchisetage finden erstmals digital statt

Ganz egal, ob es um Kontakthalten mit Familie und Freunden oder berufliche Besprechungen geht: Digital ist in diesem Jahr zum neuen Normal für uns alle geworden. Gearbeitet wird nicht mehr im Büro, sondern im Homeoffice, Veranstaltungen finden nicht mehr in der echten, sondern in der virtuellen Welt statt. Von den Emmys über die MTV Awards bis hin zum Pulitzerpreis: Alle wurden sie heuer online verliehen. Und in diese Liste reiht sich nun auch Küche&Co ein. Der Franchisegeber aus Hamburg hat seinen alljährlich ausgetragenen Franchisetag erstmals virtuell veranstaltet.

Virtuelles „Gipfeltreffen“ in Österreich

Mitte November wurde der Franchisetag speziell für Partner*innen aus Österreich ausgetragen. In der alten Normalität hätte dieses „Gipfeltreffen“ auf einem echten Gipfel stattgefunden: Kommen Partner*innen und Kolleg*innen aus der Systemzentrale doch normalerweise in den Bergen zusammen und starten mit einer Bergtour in den Tag, ehe sie in die Tagung starten. Aufgrund der aktuellen Lage feierte der Franchisetag nun seine virtuelle Premiere. Den Digital-Champion stellte das neue Format aber vor keinerlei Probleme. Von Tirol bis Wien nahmen alle FranchisepartnerInnen die Möglichkeit wahr, aktiv an dem virtuellen Austausch teilzunehmen.

Michael Stangl, Geschäftsführer Küche&Co Austria GmbH, über das bislang so fordernde Jahr 2020: „Obwohl die Studios im Frühling zu bleiben mussten, konnten unsere Franchisepartner*innen dank ihrer bereits vorhandenen Digitalkompetenz ohne Probleme mit den neuen Tools umgehen und weiterhin Küchen verkaufen. Die Systemzentrale setzte gerade in der Anfangszeit der Corona-Pandemie alle Hebel in Bewegung, um ergänzende Werkzeuge und neu gewonnenes Wissen zur Verfügung zu stellen. Auch in Zukunft werden unsere digitalen Systeme den Küchenverkäufer*innen den Rücken freihalten, damit sie sich auf ihre Kernkompetenz, die individuelle Beratung, konzentrieren können.“ Beim österreichischen Franchisetag lag der Fokus auf dem Digitalmarketing des Unternehmens. Präsentiert und diskutiert wurden der Einsatz von innovativen digitalen Tools für die Kund*innengenerierung, die Möglichkeiten für Zusatzverkäufe, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der UNITO-Gruppe sowie neue Kooperationen und Kooperationsmodelle.

Interaktive Filmbeiträge in Deutschland

Einige Tage vor dem virtuellen österreichischen Franchiseformat fand für Partner*innen aus Deutschland und Österreich in Hamburg ebenfalls eine große Franchiseveranstaltung statt. Austragungsort dieses Online-Events war das Collabor8, der innovative Co-Working-Space auf dem Campus der Otto Group in Hamburg. Ist Küche&Co doch ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Otto Group und nutzt somit auch stetig Synergien. Namhafte deutsche Lieferanten von Küche&Co unterstützten den Franchisetag. Auf das diesjährige Format abgestimmt stellten die Hersteller ihre Neuheiten in Form von interaktiven Filmbeiträgen vor.

Auch in Hamburg stand thematisch alles im Zeichen der Digitalisierung. So wurden etwa speziell Innovationen in den Bereichen Customer-Relationship-Management, Zentralregulierung, E-Learning und Digitalmarketing präsentiert. Dabei hat Küche&Co Franchisepartner*innen und Endverbraucher*innen gleichermaßen im Blick. Dieses Zusammenspiel hat zur Folge, dass man für Küchenkäufer*innen sichtbarer und attraktiver ist als andere Küchenanbieter.

Neben dem jährlichen Statusbericht kam auch das Netzwerken nicht zu kurz – und ja, das funktioniert auch digital bestens. Während der Kaffeepause und auch nach der offiziellen Veranstaltung hatten die Franchisenehmer*innen die Möglichkeit, sich in kleinen Gesprächsrunden mit den Mitarbeiter*innen der Systemzentrale auszutauschen. Zum Ausklang standen hierfür unterschiedliche virtuelle Räume, wie etwa die Bar, das Kaminzimmer oder eine Lounge, zur Verfügung. Selbst wenn heuer virtuell alles so gut funktioniert hat, hofft man bei Küche&Co aber natürlich, dass die Franchisetage in Deutschland und Österreich im kommenden Jahr wieder persönlich stattfinden können.

