Volle Kraft voraus: Wohnen & Interieur und Wiener Immobilien Messe finden statt

Die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) hat massive Auswirkungen auf das tägliche Leben, „Bad News“ bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Diesen Trend will Messeveranstalter Reed Exhibitions unterbrechen und wird die beiden Frühjahrsmessen Wohnen & Interieur und Wiener Immobilien Messe wie geplant durchführen.

Anders als in der Schweiz und Frankreich gibt es in Österreich noch keine Verordnung von öffentlichen Stellen ( Status 6. März), die Großveranstaltungen verbietet. Lediglich das Gesundheitsministerium hat eine detaillierte Empfehlung zur Risikobewertung vorgelegt. „Diese haben wir durchgeführt und sind zum Schluss gekommen, dass für beide Messen derzeit eine akzeptable Gefährdungslage (Anm.: Stufe 1 von 3) durch Coronavirus besteht“, erklärt Benedikt Binder-Krieglstein, CEO von Reed Exhibitions Österreich. „Der Schutz unserer Kunden, Besucher sowie der eigenen Mitarbeiter steht für uns zweifellos an oberster Stelle. Daher setzen wir zusätzliche und von den Behörden empfohlenen Hygiene- und Vorkehrungsmaßnahmen sofort um.“ Dazu gehören unter anderem eine Aufstockung des medizinischen Personals vor Ort, Bereitstellung einer Isolationsmöglichkeit, deutlich verstärkte Reinigungsmaßnahmen an neuralgischen Punkten wie Türgriffen oder Handläufen, erhöhter Luftaustausch und Frischluftzufuhr in den Messehallen, zusätzliche Desinfektionsspender, Informationstafeln im Messebereich sowie speziell geschultes Sicherheits- und Sanitätspersonal während der gesamten Messezeit. Zudem schließt Reed Exhibitions Aussteller aus Italien an der Teilnahme der Messen aus.

Bewusst Zeichen setzen

Durch die Corona-Krise steht die Messe- und Veranstaltungsbranche derzeit weltweit vor den größten wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen in ihrer Geschichte. Die Auswirkungen gefährden hunderte Millionen an Wertschöpfung und tausende Arbeitsplätze. „In diesen Zeiten ist es wichtig nicht vorauseilend in Panik zu verfallen, sondern besonders umsichtig zu agieren. Wir müssen der Verantwortung gerecht werden, die wir im gesundheitlichen Sinne für unsere Aussteller, Besucher und Mitarbeiter tragen, aber auch jener gegenüber unseren Kunden, was deren wirtschaftlichen Erfolg betrifft. Das Marketinginstrument Messe ist heute wichtiger denn je, um den Geschäftsgang unserer Aussteller positiv zu beeinflussen. Daher müssen wir jede unserer Veranstaltung individuell bewerten und realistisch auf ein mögliches Risiko abschätzen. Bei der Wohnen & Interieur und der WIM bedeutet das ein klares Go“, sagt Benedikt Binder-Krieglstein.

Quelle:(c) Reed Exhibitions / David Faber