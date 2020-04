Vorstandserweiterung bei der A.B.S. Factoring AG in Salzburg

Drucken

„Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen wollen wir auch nach der Krise das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, unseren KMU, als stabiler Finanzierungspartner zur Seite stehen. Meine Vision ist es unser seit mehr als 40 Jahre bestehendes Unternehmen positiv in die Zukunft zu führen und unser Profil als lösungsorientierter Factoringanbieter für die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe zu festigen.“, so Wolfgang Kendlbacher.

Die ehemalige Tochter der Volksbankengruppe ist seit 2016 Teil der bankenunabhängigen und international agierenden A.B.S. Gruppe und hat ihren Firmensitz in Salzburg, mit zusätzlicher Niederlassung in Wien. Mit der deutschen Muttergesellschaft in Wiesbaden und Tochtergesellschaften in Slowenien, Schweden und der Schweiz hat sich die Gruppe auf Factoring- und Finanzierungslösungen für KMU spezialisiert.

Im Rahmen des Full-Service-Factoring Angebots gewinnen KMU zusätzlich zur schnellen Liquidität innerhalb von 24 Stunden, auch Forderungsausfallschutz und eine spürbare Entlastung in der Debitorenbuchhaltung. Ein laufendes Monitoring seitens des Finanzdienstleisters bietet klein- und mittelständischen Betrieben die Bonitäten ihrer Kunden stets im Auge zu behalten, um Unregelmäßigkeiten oder möglichen Insolvenzen frühzeitig entgegenzuwirken und so Zeit und Ressourcen im Unternehmen zu sparen. Längere Zahlungsziele können so mit Liquidität rasch versorgt werden, da bereits bei Rechnungsverkauf das Geld dem Unternehmen zur Verfügung steht.

Das Vorstandsteam der A.B.S. FACTORING AG

Quelle: A.B.S. FACTORING