WARENDORF – positive Unternehmensentwicklung hält an

Auf der unternehmerischen Seite gibt es erneut Positives zu berichten. Im ersten Halbjahr diesen Jahres verzeichnet WARENDORF einen Umsatzzuwachs im deutlich 2-stellligen Prozentbereich. Das Projektgeschäft läuft ebenso weiterhin gut. Trotz der weltweiten Corona-bedingten Einschränkungen zeigt sich für den August eine Produktionsauslastung an der Kapazitätsgrenze. Den Ausbau des Vertriebsteams D-A-CH betreibt der Premium-Küchenhersteller kontinuierlich weiter: Zum 1. August wird der Vertrieb in Deutschland durch einen neuen Gebietsverkaufsleiter für den Norden verstärkt, und am 1. September wird in Österreich ein neuer Mitarbeiter vor Ort tätig sein.

WARENDORF bietet mit der Präsentation zum Küchenherbst dem Küchenhandel wieder ein hohes Differenzierungspotential.

