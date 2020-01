Wechsel in der Unternehmensführung der LINAK GmbH in Nidda

Drucken

Søren Hother Rasmussen war LINAK Mitarbeiter der ersten Stunde. Er stand Firmeninhaber Bent Jensen bereits in den 80er Jahren zur Seite und hat mit ihm gemeinsam die ersten Kunden in Deutschland für LINAK begeistert. 1990 hat Søren Hother Rasmussen mit seiner Frau Hanne die deutsche Niederlassung von LINAK gegründet und in den darauf folgenden Jahren stetig weiterentwickelt. Seit 1996 hat die LINAK GmbH ihren Sitz im hessischen Nidda. Heute zählt das Unternehmen 82 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 94 Millionen Euro. Nun hat Søren Hother Rasmussen seinen Rückzug als Geschäftsführer für den 30. Juni 2020 angekündigt.

Christoph Messing und Sebastian Meyer haben ihre berufliche Karriere bei LINAK begonnen und können auf eine langjährige Berufserfahrung zurückblicken. Im der Möbelindustrie ist Christoph Messing kein Unbekannter, er war bislang verantwortlicher Vertriebsleiter für den Bereich Möbel bei LINAK. Sebastian Meyer ist zuständig für Finanzen und Personalwesen. „Neben dem fachlichen Wissen zählt bei LINAK besonders die soziale Kompetenz und die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen und auf Menschen einzugehen“, so Søren Hother Rasmussen. „Ich blicke sehr optimistisch in die Zukunft, denn Christoph Messing und Sebastian Meyer kennen das Unternehmen und die besonderen Herausforderungen für die Zukunft.“

Die LINAK GmbH ist eine von 35 Vertriebsniederlassungen des dänischen Unternehmens LINAK A/S. Als Søren Hother Rasmussen seine Karriere bei LINAK in den 80er Jahren begonnen hat, hatte er gerade einmal 14 Kollegen. Heute zählt das Unternehmen über 2.400 Mitarbeiter. Die 82 Mitarbeiter der LINAK GmbH in Nidda kümmern sich nicht nur um den Vertrieb und das Marketing. Kundenspezifische Anpassungen der Antriebe werden in Nidda ebenso erledigt. LINAK ist in den vergangenen Jahren nachhaltig und sehr dynamisch gewachsen. Die beiden neuen Geschäftsführer sind sich der großen Aufgabe mehr als bewusst. Sebastian Meyer: „Wir beide sind der stolz darauf, dass uns dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Die ‚Fußstapfen‘, in die wir da treten müssen, sind extrem groß, aber zum Glück haben wir zweimal zwei Füße.“

LINAK gilt als einer der Marktführer im Bereich der elektrischen Verstellsysteme. Aktuatoren von LINAK finden sich in elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, in Klinik- und Pflegebetten und in zahlreichen industriellen Anwendungen. Ende der 90er Jahre hat LINAK das erste System für einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch auf den Markt gebracht.

Der Bedarf an ergonomischen Arbeitsplätzen im Büro und in der Industrie hat in den vergangenen Jahren ebenso für Wachstum gesorgt wie die fortschreitende Automatisierung im Industriebereich. Neben der Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte, ist die partnerschaftliche Betreuung der Kunden ein entscheidendes Merkmal der LINAK Philosophie. „Die Werte von LINAK – Kundennähe, Service und Qualität – sind uns sehr wichtig. Diese Werte werden wir mit dem gesamten LINAK Team so weiterleben“, ergänzt Christoph Messing.



v.l.: Sebastian Meyer, Søren Hother Rasmussen, Hanne Vinther Rasmussen, Christoph Messing.

Weitere Informationen finden Sie unter www.linak.de

Quelle: Linak