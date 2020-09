Werbe Akademie des WIFI Wien – Österreichs Kreativschmiede feiert 35 neue Kommunikationsprofis

Als die führende Aus- und Weiterbildungseinrichtung für Werbung und Marktkommunikation bereitet die Werbe Akademie den Werbenachwuchs auf eine dynamische Branche vor. Werbe- und Kommunikationsprofis haben eines gemeinsam: Es zeichnet sie hohe Flexibilität und die Bereitschaft, sich rasch auf Neues einzulassen, aus. „Eigenschaften, die 2020 besonders gefragt sind. Denn die Corona-Krise hat die DiplomandInnen der Fachlehrgänge Marktkommunikation und Grafikdesign und die Studierenden der Basisausbildung Design Basics vor große Herausforderungen gestellt. Eine anspruchsvolle Ausbildung in dieser turbulenten Zeit abzuschließen, ist eine außerordentliche Leistung. Darauf können unsere AbsolventInnen besonders stolz sein“, betont Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie. Eine Einschätzung, die auch Chris Leach, Lehrgangsleiter der kreativen Basisausbildung Design Basics teilt: „2020 war ein herausforderndes Jahr für uns alle. Wie Studierende und DozentInnen gemeinsam das Beste aus der Situation machten und wie hoch die Qualität der Abschlussarbeiten trotz der schwierigen Bedingungen war, ist beachtlich.“

Herausforderung Distance Learning gemeistert

Die kurzfristige Umstellung auf 100% Distance Learning wurde dank großer Einsatzbereitschaft und Mehrleistung von Kursleitern, Vortragenden und Studierenden erfolgreich gemeistert. „Durch persönliche, technische und kreative Anpassungen im Unterrichtsplan konnten wir auch im digitalen Unterrichtsalltag die volle Leistung erbringen“, sagt Peter Ujfalusi, Leiter des Fachlehrgangs für Grafikdesign. Dass damit nicht nur ein neues Lern-Format erfolgreich erprobt wurde, sondern auch die Skills der Studierenden einem Praxistest unterzogen wurden, ist für Alexander Sladek, Leiter des Fachlehrgangs für Marktkommunikation, ein entscheidender Outcome der Corona-Zeit: „Neben der fachlichen Kompetenz wurde den Studierenden ein hohes Maß an Flexibilität, Selbstdisziplin und Selbstorganisation abverlangt. Sie mussten beweisen, dass sie den Umgang mit digitalen Tools einwandfrei beherrschen. Dieser Jahrgang ist in punkto Praxistauglichkeit – selbst in Extremsituationen – auf Herz und Nieren geprüft.“

Virtuelle Gratulation beim ersten „Digital After WAK Drink“

Dass man nicht nur virtuell lernen, sondern auch feiern kann, zeigte sich Anfang September beim ersten „Digital After WAK Drink“. Das neue Format wurde coronabedingt ins Leben gerufen und ersetzte dieses Jahr die klassischen Diplomfeiern. „Sicherheit und Gesundheit gehen vor. Dennoch ist es uns wichtig, den Studierenden zu ihren herausragenden Leistungen in diesem außergewöhnlichen Abschlussjahr zu gratulieren. Das gemeinsame Feiern wollten wir uns nicht nehmen lassen und verlegten es kurzerhand ins Netz“, so beschreibt Direktorin Katharina Stummer die Idee zur virtuellen Gratulation via Zoom. Mit Sekt, den die AbsolventInnen im Vorfeld per Post erhalten hatten, mit Ansprachen von Direktorin und Kursleitern, aber auch mit Videobotschaften der DozentInnen feierte ein besonderer Jahrgang seinen erfolgreichen Eintritt in eine besonders dynamische Branche.

Gratulierten coronabedingt virtuell (v.l.n.r.): Produktmanagerin Elisabeth Peter, Direktorin Katharina Stummer, Produktmanagerin Eva Pagliarini und Grafikdesign-Kursleiter Peter Ujfalusi

Die AbsolventInnen waren via Zoom zugeschaltet

Quelle: WIFI WIEN/© Verena Hauke/Werbe Akademie