Werbe Akademie des WIFI Wien – Rookie-Awards 2020 an Jahrgangsbeste verliehen

71 AbsolventInnen der Online Marketing und Social Media Management Diplom-Lehrgänge der Werbe Akademie feierten am 10. November offiziell den Abschluss ihrer Ausbildung und freuten sich über das in der Wirtschaft hoch geschätzte Diplom. Im Rahmen der virtuellen Diplomfeier verlieh die Werbe Akademie erstmals die von der Österreichischen Marketing Gesellschaft gesponserten Rookie-Awards 2020 an die Jahrgangsbesten. Mag. Katharina Stummer, Direktorin der Werbe Akademie, gratulierte den AbsolventInnen zu ihrem erfolgreichen Abschluss via Zoom und betonte die Leistungen der Jahrgangsbesten: „Mit der Verleihung der Rookies werden die außerordentlichen Leistungen und exzellenten Diplomarbeiten unserer TeilnehmerInnen honoriert. Die Auszeichnung zeigt: Es lohnt sich, auch unter schwierigen Bedingungen die extra Meile zu gehen.“

Rookie-Awards für Bestleistungen

Die Leistungen dieses Abschlussjahrgangs sind in diesem fordernden Jahr besonders zu bewerten. „Das vergangene Semester war außergewöhnlich. Die Coronakrise stellte StudentInnen und LektorInnen vor große Herausforderungen. Da die meisten TeilnehmerInnen ihre Ausbildung nebenberuflich absolvierten, war die Umstellung strukturell, organisatorisch und sicherlich auch psychisch fordernd“, sagte Sabrina Oswald, Kursleiterin des Diplom-Lehrgangs Social Media Management und Vorstand der Österreichischen Marketing Gesellschaft. Kirsten Neubauer, Leiterin des Online Marketing-Lehrgangs, ergänzte: „Mit den Rookie-Awards motivieren wir die TeilnehmerInnen, ihr Bestes zu geben und an Herausforderungen zu wachsen. Das ist in diesem Jahr definitiv gelungen. Die Inputs der TeilnehmerInnen, ihre Mitarbeit in den Kursen und das herausragende Niveau der Diplomarbeiten waren trotz kurzfristiger Umstellung auf Distance Learning beachtlich.“

Die Jahrgangsbesten 2020

2020 zeichneten sich zehn AbsolventInnen durch überdurchschnittliches Engagement und exzellente Leistungen aus: Sabine Artmayr als Rookie of the Year Online Marketing, Stefan Saupp als Rookie of the Year Social Media Marketing, Thomas Thaler als Rookie of the Year Social Media Management, Mariella Bachbauer und Marlene Winkelbauer für die beste Arbeit in der Kategorie Extra Mile, Katharina Nagele-Allahyari und Lisa-Marie Makoru für die besten Social Media Arbeiten, Nicole Eilenberger und Lukas Capek für die beste Arbeit in der Kategorie Performance sowie Sarah Theierling für die beste Arbeit in der Kategorie Strategie. „Die Vielfältigkeit und Qualität der honorierten Arbeiten spiegelt die Ausbildungsstandards der Werbe Akademie wider. Ich bin stolz darauf, dass wir als führende Aus- und Weiterbildungseinrichtung für Werbung und Marktkommunikation in Österreich die KommunikationsexpertInnen der Zukunft ausbilden“, schloss Direktorin Katharina Stummer.

Quelle: Wifi Wien