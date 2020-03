Whirlpool Corporation: Neue Geschäftsführung für Österreich

Drucken

Die Whirlpool Corporation besetzt die Geschäftsführung in Österreich aus eigenen Reihen neu – ein großer Vertrauensbeweis für das österreichische Führungsteam. Die Entscheidung fiel nach einer eingehenden Bewertung der Führungskräfte bei Whirlpool in

Österreich. „Der Weg, den das Team eingeschlagen hat, ist der Richtige. Und was liegt da näher, alsauch die Verantwortung an gestandene Persönlichkeiten zu übertragen”, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe bei der Whirlpool Corporation.

Das neue Geschäftsführungsteam von Whirlpool in Österreich: Daniela Pojer, Thomas Krenmair, Dieter Skopik

Daniela Pojer , bisher Head of Order Desk DE/AT, übernimmt die Rolle als Leader Commercial Backoffice und die Funktion der gewerberechtlichen Geschäftsführerin.

Thomas Krenmair , bisher Vertriebsleiter Retail, ist neuer Vertriebsleiter Retail AT und Prokurist.

Dieter Skopik , bisher Vertriebsleiter Küchen- und Möbelhandel, hat jetzt die Funktion Vertriebsleiter Küche AT und Prokurist.

„Die Entscheidung ist uns leichtgefallen”, so Jens-Christoph Bidlingmaier. „Ich bin überzeugt, dass Daniela Pojer, Dieter Skopik und Thomas Krenmair mit dem Team Österreich den nächsten Gipfel erklimmen werden.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.whirlpool.at

Quelle: Whirlpool