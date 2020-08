Wie sich der Markt für Bettwaren und Bettwäsche nach Corona verändert

Drucken

Das Thema Heimtextilien wurde bereits häufig untersucht. Die aktuelle Marktstudie von Titze aber liefert eine detaillierte Untersuchung nur für den Themenbereich Bettwaren und Bettwäsche.

Das Marktgeschehen wird heute auch in diesen Produktgruppen durch den Endkunden bestimmt. Die Einrichtungsbranche durchläuft, gerade in den Corona-Zeiten, einen enormen Transformationsprozess. Angetrieben durch die wachsende Digitalisierung, verändern sich die Erfolgsvoraussetzungen auch bei Bettwaren und Bettwäsche. Ganz erheblich aber verändert sich auch das Käuferverhalten der Endkunden, gelenkt durch neue, digitale Geschäftsmodelle und Vertriebswege, aber auch durch innovative, smarte Produkte und Services.

Das Thema Bettwaren behandelt in der Studie die Produktarten

Bettdecken

Kissen

Bettdecken-Sets

Matratzenschoner

Das Thema Bettwäsche behandelt in der Studie die Produktarten

Bettwäsche-Sets

Kopfkissenhüllen

Betttücher

Spannbetttücher

Der Handelsumsatz mit Bettwaren ist auch aufgrund der hohen Handels-aufschläge von 2012 bis 2017 kontinuierlich angestiegen. Zuletzt allerdings war die Entwicklung in 2018 und 2019 rückläufig. In 2019 wurden in Deutschland 1.575 Mio. Euro im Handel mit Bettwaren umgesetzt.

Auch der Handelsumsatz mit Bettwäsche ist von 2012 bis 2017 mit einer Ausnahme kontinuierlich angestiegen. Allerdings war auch hier in 2018 und 2019 ein Einbruch zu verzeichnen. Daher wurden in 2019 in Deutschland nur noch 1.285 Mio. Euro mit Bettwäsche umgesetzt. Das entspricht einem Rückgang um 6,5% seit 2017.

Insgesamt sind in Deutschland 201 Anbieter für Bettwaren am Markt aufzufinden. 111 Anbieter stammen aktuell aus Deutschland. Die ausländischen Anbieter kommen aus 23 Ländern. Das dokumentiert die Attraktivität des deutschen Marktes, gerade für ausländische Hersteller.

Beim Thema Bettwäsche sind in Deutschland aktuell 147 Anbieter am Markt tätig. 59,2% stammen Deutschland. Die ausländischen Anbieter kommen aus 17 Ländern.

Gerade die Sortimente der einzelnen Produkte für Bettwaren und Bettwäsche wurden genau untersucht. So zeigt die Studie folgende Details auf:

Für Bettwaren unterscheidet die Studie für die Jahre 2020 und 2025 nach Füllmaterialien, Größe der Kopfkissen, Größe der Bettdecken, Preisklassen der Bettdecken.

Für die Bettwäsche unterscheidet die Studie für die Jahre 2020 und 2025 nach Materialien, Verschlussarten, Größen der Bettwäsche-Sets, Größe der Kissenbezüge, Größe der Spannbettlaken, Preisklassen der Bettwäsche.

Der Gesamtmarkt und die Marktanteile für Bettwaren und Bettwäsche verändern sich signifikant

Nur noch 31% werden über den Bettenfachhandel oder den Bettendiscount verkauft. Die Studie zeigt klar auf, wie eine erfolgreichere Positionierung möglich wird.

27% gehen über den Möbelhandel. Dabei dominiert mit 21,0% der Fachhandel. Völlig unstrittig ist die positive Entwicklung des Distanzhandels mit 24,0% Marktanteil und deutlichem Wachstum pro Jahr. Bis 2025 wird der Onlinehandel bei Bettwaren und Bettwäsche deutlich die Marktführerschaft übernommen haben.

Der Objektmarkt entwickelt sich konstant und steigt weiter leicht an und erreicht 7,5% Marktanteil. Bemerkenswert sind die Sonstigen Stationären Vertriebswege. Sie erreichen immerhin 10,5% des Marktes. Zu diesem Erfolg tragen mit wachsender Geschwindigkeit die non-food Bereiche der Lebensmitteldiscounter bei

Die Unternehmensberatung Titze GmbH hat sich in der Corona-Zeit intensiv mit dem Markt für Möbel- und Heimtextilien beschäftigt und eine Studienreihe mit fünf Studien rund um das Thema Schlafen erarbeitet. Aktuell erschienen sind bisher die oberen vier Studien.

Der Markt für Betten und Boxspringbetten in Deutschland bis 2025

Der Markt für Matratzen und Lattenroste in Deutschland bis 2025

Der Markt für Kleiderschränke und Stauraummöbel in Deutschland bis 2025

Der Markt für Bettwaren und Bettwäsche in Deutschland bis 2025

Im September folgt zum Abschluss der Serie der Bettenfachhandel mit der Marktstudie

Bettenhandel nach Corona – Wer wächst, wer überlebt, wer stirbt?

Die hier vorgestellte Studie „Der Markt für Bettwaren und Bettwäsche in Deutschland bis 2025“ enthält 376 Seiten mit 210 Tabellen und Grafiken und ist im August 2020 erschienen. Der Preis der Studie Euro 3.000,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Studien sind Sonderpreise verfügbar.

Herr Titze steht Ihnen gerne für Rückfragen oder für ein individuelles Interview zu allen Detailthemen des Schlafens zur Verfügung.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH

Auf den Stöcken 16

41472 Neuss. GERMANY

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

www.titze-online.de

Quelle: Unternehmensberatung Titze