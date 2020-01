Wittmann auf der imm cologne 13.-19.01.2020

Drucken

Sehr passend, sind es doch oft einzelne Momente, die das Besondere und Bedeutsame bringen: Der Moment, in dem ein Design zum ersten Mal als Prototyp präsentiert wird. Der Moment, in dem das Team von Wittmann ein neues Modell schließlich ausgereift auf die Messe bringt.

Wie es zu Jahresbeginn sein darf wird Wittmann in Köln ein Feuerwerk an Neuheiten zünden. Es wird verblüffend neue Formen geben, Materialien, die alle Sinne berühren, Farben und Texturen, die das Auge erfreuen. Viel Kreativität, Leidenschaft und Liebe zum Handwerk sind in die neuen Modelle geflossen.

Das ganze Erlebnis gibt es vom 13. bis 19. Jänner 2020 am Stand M10-N11 / Halle 11.2.

Und auf einen besonders schönen Moment, nämlich jenen, an dem das Team von Wittmann gemeinsam mit Ihnen auf einem der neuen Sofas oder Sessel von Wittmann am Messestand in Köln Platz nehmen und auf ein erfolgreiches neues Jahr anstoßen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.wittmann.at

Quelle: Wittmann