WK Wien: Aufwärtstrend bei Lehrlingszahlen geht weiter

Drucken

Der Wiener Lehrlingssektor entwickelt sich weiter erfreulich. Mit Ende Februar gab es in den Wiener Unternehmen 13.395 Lehrlinge, das sind um 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Lehranfänger im ersten Ausbildungsjahr ist um 1,1 Prozent auf 4.246 Personen gestiegen. Deutlich mehr Nachwuchskräfte als vor einem Jahr gab es zum Beispiel in den Bereichen Transport und Verkehr (765 Lehrlinge, + 8,5 Prozent), Information und Consulting (596 Lehrlinge, + 7 Prozent) und im Handel (2.508 Lehrlinge, + 6,6 Prozent).

Der Aufwärtstrend in der Lehrlingsausbildung dauert nun schon zwei Jahre lang und setzt sich auch heuer fort. 2018 gab es nach anhaltenden Rückgängen in den Jahren davor erstmals wieder mehr angehende Fachkräfte in den Wiener Betrieben. „Neben intensiver Imagearbeit ist dafür auch die begonnene Reform der dualen Ausbildung verantwortlich“, sagt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck (im Bild links). Seit 2018 wurden und werden zahlreiche Lehrberufe neu geschaffen oder inhaltlich überarbeitet. Die Wirtschaftskammer Wien ist dabei inhaltlich intensiv eingebunden. „Diesen Weg setzen wir konsequent fort“, so Ruck. „Moderne Ausbildungswege, die dem Bedarf der Wirtschaft entsprechen, eröffnen den Jugendlichen die Möglichkeit für attraktive Karrierewege.“ Die Lehre zukunftsfit zu machen, sei auch für den Wirtschaftsstandort wichtig. „Das Potenzial an qualifizierten Arbeitskräften, mit fundierter Berufsausbildung von der Pike auf, ist ein Standortkriterium“, so Ruck.

Neues E-Serviceportal für Lehrbetriebe

Für Ausbildungsbetriebe gibt es seit kurzem ein neues, österreichweit einheitliches System zur elektronischen Anmeldung und Verwaltung von Lehrverträgen. Unternehmen, die erstmals Lehrlinge ausbilden möchten, können über dieses Portal auch den dafür notwendigen Feststellungsbescheid beantragen. Besonders für Unternehmen, die in mehreren Bundesländern Lehrlinge ausbilden, stellt das österreichweite E-Service-Portal eine wichtige Verwaltungsvereinfachung dar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lehre.wko.at

Quelle: WKW