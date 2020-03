Wohin mit den Hamsterkäufen?

Drucken

Und in ihn passt echt viel hinein: 430 Liter haben im Kühlteil und 160 Liter im Gefrierteil Platz. Denn man will auf Dauer ja nicht nur von Nudeln, Reis und Konserven leben, sondern auch Käse, Fisch, Fleisch und vor allem Obst und Gemüse essen. Mit dem RCNE 720E3 VZP hat Beko eine Kühlkombi mit großem Fassungsvermögen und mit Features, die eine besonders lange Haltbarkeit garantieren. Er ist seit Herbst 2019 im stationären Handel aber auch online erhältlich.

Hier hält sich alles ganz, ganz lange

Und damit die Lebensmittel möglichst lange haltbar bleiben, dafür sorgt die 0 °C-Zone – mit der der RCNE 720E3 VZP ausgestattet ist. In ihr herrscht eine konstante Temperatur um die 0 Grad. In dieser Umgebung ist die Aktivität verderbfördernder Mikroorganismen gering, wodurch sich beispielsweise die Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und Milchprodukten deutlich verlängert.

Und dank der EverFresh+®-Technologie von Beko bleibt im RCNE 720E3 VZP Obst und Gemüse bis zu 30 Tage lang frisch. Mit dieser Technologie werden die Temperaturschwankungen im Inneren des Fachs minimiert und die Luftfeuchtigkeit präzise bestimmt. Die Einstellung erfolgt über Luftkanäle. So hat man einen ganzen Monat lang gesunde und frische Zutaten, um daraus hervorragende und vitaminreiche Mahlzeiten zuzubereiten. Und eine weitere Technologie sorgt im RCNE 720E3 VZP dafür, dass das Obst und Gemüse frisch und saftig und so länger verzehrbar bleibt: Die Beko Active Fresh Blue Light™-Technologie. Die Gemüseladen sind speziell mit blauem Licht illuminiert. Und das ermöglicht es, dass die Photosynthese in Früchten und Gemüse im Kühlschrank fortgesetzt wird. Denn durch die konstante Bestrahlung mit blauem Licht steigt der Vitamin-Gehalt in Früchten und Gemüse. 28 Liter passen in die Everfresh Zone mit Blue-Light – da kann man sich eine ziemlich lange Zeit sehr gesund ernähren.

Damit in dem großen Kühlschrank auch nach dem Mega-Einkauf noch alles zu finden ist, ist er mit einer hellen und großzügigen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. An der Decke und an den Seiten befestigt und jedes Fach separat anleuchtend, hilft es dabei, immer den Überblick zu bewahren und die Anzahl an vergessenen und damit früher oder später verdorbenen Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten. Auch in den Gefrierteil passt echt viel hinein: Bis zu 160 Liter Platz haben hier Platz.

Und dank der neuen FreshGuard-Technologie werden über 90 Prozent aller Gerüche im Kühlschrank eliminiert. Alle Einstellungen lassen sich bequem über das große Multifunktionsdisplay vornehmen. Urlaubsfunktion, FreshGuard, Schnellgefrieren, Schnellkühlen und Kindersicherung werden über dieses ebenso gesteuert.

Kein Abtauen mehr

Darüber hinaus ist das Gerät mit unserer neuen Kombination aus No Frost und Active Dual Cooling ausgestattet, so dass Sie es nie wieder abtauen müssen. Dank dem NoFrost System wird dauerhaft kühle und trockene Aufbewahrungsumgebung erzeugt und Eis und Bakterien im Kühlschrank werden somit automatisch beseitigt. Daher ist kein Abtauen mehr notwendig.

Durch seinen Edelstahl-Look macht der RCNE 720E3 VZP einfach in jeder Küche eine gute Figur. Das schlichte Design bringt zudem Eleganz in die Küche. Mit einem Geräuschpegel von 41 dB ist er auch noch flüsterleise. Dank der Energieeffizienzklasse A++ schont er nicht nur die Umwelt, sondern ist so auch kostensparend.

„Wir bei Beko entwickeln mit viel Leidenschaft neue Produkte und Technologien, die den Bedürfnissen der modernen Verbraucher nach mehr Wohlbefinden gerecht werden. Ein tolles Beispiel dafür sind EverFresh und Blue Light – hier bleiben Obst und Gemüse ganz lange frisch. Aber auch im Sommer 2020 kommt eine weitere neuartige Technologie in einige Beko Kühlschränke: HarvestFresh. Eine dreistufige Beleuchtungstechnologie imitiert das Sonnenlicht im Tag-/Nacht-Lichtzyklus und schafft allerbeste Bedingungen für die Erhaltung von Vitamin A und C in Frischeprodukten“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.

