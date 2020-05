Wohnlich und authentisch ‒ next125 Innovationen

Drucken

Bei next125 verbinden sich innovative, hochwertige Funktionalität, zeitloses Design und edle Materialien zu „authentic kitchen”: Küchen, die sich individuell der Natur des Menschen anpassen. Nach zweijähriger Reifezeit geht die Premiummarke aus dem Hause Schüller in diesem Jahr mit wegweisenden Neuheiten an den Start. Im Fokus der neuen Collection stehen ganzheitliche Küchen- und Wohnraumkonzepte, in denen Authentizität und Wohnlichkeit den Ton angeben.

„Mit den next125 Neuheiten unterstreichen wir erneut, dass wir Innovation und charakteristisches Design in modernster industrieller Fertigung anbieten können. Und das in Premium-Qualität mit viel Liebe zum Detail“, so Markus Schüller, Geschäftsführer von next125. „Nicht zuletzt in der aktuellen Situation kommt dem Zuhause eine besondere Bedeutung zu. Wir geben unseren Handelspartnern Tools an die Hand, die Lust machen, die Küche als Mittelpunkt des Lebens kreativ zu gestalten.“

Wie lässt sich in der Küche ein Maximum an Stauraum in Verbindung mit einer wohnlich-aufgeräumten Wirkung schaffen?

Eine Antwort liefert der neue, doppelte Einschubtürenschrank, der alle Funktionen unsichtbar integriert und überall eine gute Figur macht – ob zuhause oder als Küchenzeile im Büro. Wenn die Türen nicht benötigt werden, verschwinden sie platzsparend seitlich im Korpus. Für Individualität sorgt die Möglichkeit, das Möbel nach eigenem Wunsch zu bestücken.

Wohnliche Eleganz dank authentischer Materialien ‒ In puncto Farben und Fronten setzen die Neuheiten von next125 den Trend von Küchen mit dunklen, matten Oberflächen fort. Dezente, edle Nuancen, zeitgenössische Sandtöne und natürliche Materialien begleiten die dunklen Küchendesigns und erzeugen ein harmonisches, in sich geschlossenes Erscheinungsbild.

Drei neue, markante Töne ‒ Kobaltgrün, Indischrot und Saharabeige ‒ ergänzen ab sofort die Palette der Samtmattlack-Oberflächen. Die insgesamt 13 zeitlosen Farben sind interessant in der Haptik, umweltschonend produziert und vielfältig kombinierbar.

Im Bereich der eleganten Hölzer erfreut sich die markante Ästhetik der Eiche großer Beliebtheit. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wurden die Programme NX 620 und NX 640 um neue Furniere in Asteiche und Eiche elegant ergänzt, die in ihren feinen Grauschattierungen ‒ von seidengrau über perlgrau bis hin zu graphitgrau ‒ das Spektrum für den Planer in beträchtlichem Maße erweitern.

Mit dem neuen Kampagnenmotiv „Rentier“, das ab April in Food- und Livingtiteln Premiere feiert, ist next125 ein Hingucker gelungen, der die markante Bildsprache aus perfekter Küche, ungewöhnlicher Location und tierischen Hauptdarstellern fortsetzt – festgehalten in nordischer Stimmung.

Auch im Bereich Digitales gibt es bei next125 kontinuierlich etwas Neues zu entdecken: auf der Website schafft eine neue Küchenübersicht, auf der alle Küchen anschaulich dargestellt sind, einen kompakten Überblick über das Portfolio. Um Journalisten einen bequemen Zugriff auf Pressemitteilungen, Bilddaten und Logos zu ermöglichen, wurde vor einiger Zeit außerdem ein Pressebereich installiert. Im Bereich Social Media sorgt next125 mit regelmäßigen Social Media Beiträgen und einer Kooperation mit Kitchen Stories für begleitendes Storytelling.

Authentic design

Die Küche zu einem authentischen, emotionalen Ort zu machen ‒ das haben sich die Designer von next125 auf die Fahnen geschrieben. Wenn man dem Kreativteam über die Schulter blickt, fällt auf, wie wichtig ein ganzheitlicher, gestalterischer Ansatz ist.

Authentic materials

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile” ‒ Dieses Zitat von Aristoteles gilt auch für die Küche: Die Kombination aus Funktionen, Möbel und Materialien ergibt, im Zusammenspiel mit der Persönlichkeit des Nutzers, ein individuelles Küchenkonzept. Die liebevoll kuratierten Oberflächen der Collection 2020 sind eine perfekte Ergänzung der authentischen Materialien von next125. Ob feiner Lack, elegante Ceramic, innovatives Fenix, kühles Glas oder warmes Holzfurnier: die Entscheidung für ein bestimmtes Material beeinflusst ganz wesentlich die Ausstrahlung einer Küche ‒ minimalistisch-reduziert oder wohnlich-warm ‒ was darf es sein?

Sichtbar versteckt – die next125 Vitrine

Mit ihrer eleganten, filigranen Optik mit zarten Rahmen in Onyxschwarz, getönten Scheiben in Ultragrey und extravagantem Ledergriff ist die next125 Vitrine der perfekte Ort, um Lieblingsstücke aufzubewahren. Durch die dimmbare LED-Beleuchtung im Inneren kommt alles stimmungsvoll zur Geltung. Was nicht sofort sichtbar sein soll, findet in integrierten Schüben oder Zügen mit Fronten aus Glas Platz.

Die Vitrine bietet vielfältigen Gestaltungsfreiraum, ob freistehend als Solo-Lösung mit eleganten Füßen oder, in der Version mit Sockel, integriert in eine Hochschrankzeile.

Design, das bewegt – der next125 Trolley

Zeitlos-elegantes Design, kombiniert mit Multifunktionalität und Mobilität: das ist der next125 Trolley. Er lässt sich an vielfältige Wohnsituationen und Bedürfnisse anpassen und bietet eine gleichermaßen ästhetische wie intelligente Antwort auf den modernen Lebensstil. Die Formensprache des Trolleys ist markant, fast schon grafisch. Trotz des reduzierten, kubusartigen Korpusses wirkt das Möbel leicht und luftig – sämtliche Utensilien finden ihren Platz. Der Kontrast zwischen dem onyxschwarzen Alu-Korpus und dem Zubehör aus Eiche Natur ist zeitgemäß und zeitlos zugleich.

Der next125 Trolley kann als Bestandteil einer Küchenzeile unter dem next125 Kochtisch oder als mobiles Kleinmöbel genutzt werden

Der sympathische Küchenhelfer wird in drei Varianten angeboten: als Küchen-, Servier- oder Bartrolley. Der Grundkörper mit vier parkettgeeigneten Rollen und Stangengriff in Onyxschwarz ist jeweils identisch: durch die Zusatzausstattung in Eiche Natur ergibt sich jedoch für den Nutzer die Möglichkeit, das Möbel entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu individualisieren.

Charakterstark ‒ Eiche trifft Farbe

Die starke, kernige Ausstrahlung der Küchenzeile in Eiche elegant graphitgrau wird abgemildert von dem eleganten Lack in Kobaltgrün. Strahlender Akzent und noch dazu praktisch: das Nischenregal next125 Frame, das Gewürze, Messer und alles, was der Profikoch braucht, immer sauber und aufgeräumt zur Hand sein lässt. Abgerundet wird die Küche durch eine Ausstattung auf Top-Niveau, Teppanyaki und Tischlüfter ‒ So wird die Küche zur Werkstatt für anspruchsvolles Kochen.

Minimalistisch, wohnlich, funktional

Eine Küche mit Ausstrahlung! Trotz ihrer großzügigen Dimensionen scheint die neue Kochinsel beinahe zu schweben ‒ hierfür sorgen die schlanken, leicht nach außen abgeschrägten Füße in tiefem Onyxschwarz. In Kombination mit ihrer grifflosen Ausführung wirkt das Möbel wie ein minimalistisches Objekt.

Mit seinen Fronten in Eiche elegant perlgrau bringt der doppelte Einschubtürenschrank im Hintergrund eine neue, markante Optik ins Spiel und ist gleichzeitig ein echtes Stauraum- und Platzwunder: Alles verbirgt sich hinter Türen, die sich auf Antippen öffnen lassen, um dann seitlich im Korpus zu verschwinden. Das Ergebnis ist optische Ruhe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.de

Quelle: Schüller Küchen