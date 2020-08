XXXLutz – “als österreichische Alternative zu McDonalds”?

Im Vorjahr hat XXXLutz auf der Mariahilfer Strasse in Wien das erste XXXLutz-Flagship-Restaurant eröffnet.

Vor allem Klassiker der Österreichischen Küche, wie z. B. das Wiener Schnitzel, sind die Bestseller im Restaurant. Mit dem aktuellen XXXLutz-Gutscheinheft können Gäste sich ein Riesen- Wiener Schnitzel um 2,50 Euro gönnen. Damit gibt es beim Möbelhaus das wohl mit Abstand günstigste Wiener Schnitzel der ganzen Stadt.

“Wir wollen die österreichische Alternative zum Mäci sein”

Die Mission des XXXL-Möbelhauses ist klar gesteckt: “Wir wollen die österreichische Alternative zu Mäci und Co. sein. Unser Konzept mit lifestyliger Atmosphäre gepaart mit Austro-Soulfood und günstigen Preisen ist wirklich aufgegangen”, erklärt XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Mittels dem neuen Konzept des “Küchenmonitorings” sollen nicht nur die Preise, sondern auch das Service dem US-Fastfoodriesen angenähert werden: So soll jede Speise binnen zehn Minuten serviert werden.

Tierschützer schlagen Alarm

Gar nicht “schmecken” tut diese Aktion indessen Tierschützern – diese üben verständlicherweise heftige Kritik am Verkauf eines Schnitzels mit Beilage um den Schleuderpreis von 2,50 Euro. Vier Pfoten sieht “in solchen Kampfpreisen ein völlig falsches Signal und langfristig negative Konsequenzen für alle: Tiere, Menschen und Umwelt”, erklärte die Organisation am Donnerstag in einer Aussendung.

XXXLutz reagierte gelassen und beschwichtigend auf die Kritik; Bei dem Fleisch für das Aktionsschnitzel handle es sich um Huhn und Schwein aus Österreich, wie XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger versichert. Nachsatz: “Da kann man guten Gewissens bei uns in die Restaurants gehen und bekommt da wirklich ordentliche Qualität zu einem klar sehr günstigen und manchmal nicht nachvollziehbaren Preis.” Man müsse “immer eine Gesamtbetrachtung anstellen, weil die Leute dann ja auch Getränke konsumieren”. Es rechne sich in Summe, denn sonst “würden wir es nicht machen und vor allem, da geht es ja auch immer ein bisschen um Kundenbindung.”, rechtfertigte Saliger die Aktion. Zudem sei die Mehrwertsteuer gesenkt worden “und diesen Mehrwertsteuervorteil geben wir jetzt dann einmal in den nächsten Tagen einfach einmal so an unsere Kunden weiter.”

www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz; Leadersnet