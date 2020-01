Zentralverband Raum und Ausstattung auf Messe Heimtextil

Drucken

Zum Start der Messe, am 7. Januar 2020, läutet der ZVR sein Programm mit dem Teppichboden-Tag ein. Die Initiative TeppIch & Du wird sich gemeinsam mit Vorwerk Flooring in spannenden Vorträgen präsentieren.

Mittwoch den 8. & Donnerstag den 9. Januar 2020 finden auf dem Stand des ZVR spannende Vorträge und Workshops hochkarätiger Referenten statt.

Der 9. Januar 2020 steht ganz im Zeichen unseres junior-DAYS, welcher schon im vergangnen Jahr ein voller Erfolg war. Die Moderation wird deshalb an diesem Tag auch unsere junge Initiative, die GenerationHandwerk, übernehmen.

Besuchen Sie das Team vom ZVR ab dem 7. Januar 2020 auf Stand 8.0 H22 direkt gegenüber dem Insider.

Das Forumsprogramm finden Sie hier: ZVR_Messeprogramm_2020

Positive Zukunftsaussichten für das Raumausstatterhandwerk

Die erste Einschätzung des Zentralverbandes Raum und Ausstattung (ZVR) für 2019/2020 sind positiv. Das Raumausstatterhandwerk soll 2020 wieder in die Anlage A der Handwerksordnung (HWO) rückgeführt werden. Der Handwerksmeister wird damit eine Aufwertung erfahren. „Die Mitgliedsunternehmen des Zentralverbandes Raum und Ausstattung begrüßen diesen Schritt der Politik, um den der ZVR im letzten Jahr gerungen hat“, so Vizepräsident Helmut Schmidt, der sich seit der letzten Novellierung der HWO in 2003 vehement für die Meisterpflicht eingesetzt hat. Trotz intensiven Bemühens des ZVR wird das Sattlerhandwerk nicht in die Anlage A der HWO rückgeführt. „Das ist eine zentrale Aufgabe des ZVR für die nächsten Jahre“, wie Präsident Harald Gerjets bestätigt.

Durch die Rückvermeisterung erwartet der Verband wieder mehr Mitgliedszuwächse, aber auch eine positive Entwicklung für das Image des Raumausstatterhandwerks.

Die ersten Einschätzungen der aktuellen Konjunkturlage bestätigen den Trend des letzten Jahres. Die überwiegende Mehrheit der an der Umfrage beteiligten Raumausstatter- und Sattlerbetriebe erwarten in den nächsten Monaten ein gleichbleibendes oder verbessertes Geschäft. Dies bedeutet, der positive Trend aus 2018 und 2019 setzt sich fort. Die gegenwärtige wirtschaftliche Geschäftslage wird von den Betriebe mit befriedigend oder gut bezeichnet. Auch hat sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Die Betriebe sind im Schnitt auf 6 bis 7 Wochen im Voraus ausgelastet.

Das Raumausstatterhandwerk verzeichnet nach einer im Sommer erfolgten aktuellen Abfrage bei den Handwerkskammern über ca. 32.000 eingetragene Raumausstatter-betriebe und 2.900 Sattlerbetriebe. Der Anteil der Meisterbetriebe liegt bei etwa 15 %. Dabei war, wie in den letzten Jahren auch, das Privatkundengeschäft die tragende Umsatzstütze. Es berichten 40 % der Betriebe von gestiegenen Umsätzen in diesem Segment. Weniger erfreulich stellt sich die Situation beim Beschäftigungsmarkt dar. Hierbei sagen die Betriebe eine sinkende Beschäftigungszahl voraus.

Die Umsatzverteilung auf die Arbeitsfelder des Raumausstatters hat sich im Vergleich zum Jahr 2018 nur leicht verändert. Größter Umsatzbringer war in den letzten 6 Monaten Dekoration. Dieser Bereich konnte einen Zuwachs verzeichnen und liegt nun bei 30 % des durchschnittlichen Arbeitsumsatzes eines Raumausstatters. Der Bereich Wand/Decke konnte ebenfalls zulegen und liegt nun bei ca. 5 – 6 %. Leicht stagnierend ist der Bereich Polstern, der nunmehr einen Anteil von ca. 20 % des Umsatzes belegt. Gleichgeblieben ist der Umsatz beim Sonnenschutz und im Bodenbelagsbereich.

Der Zentralverband Raum und Ausstattung sieht auch 2020 die Umsatzentwicklung optimistisch. Allerdings besteht Gefahr einer Stagnation, insbesondere durch die Verteuerung beim Bauen, die steigenden Einkaufs- und Energiepreise und durch die fehlenden Fachkräfte. Hier baut der Verband seine Anstrengungen in der Berufs- und Ausbildungskampagne „Raum4you“ aus, um die Ausbildungszahlen weiter stabil zu halten und mehr junge Menschen für die Berufe Raumausstatter und Sattler zu gewinnen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zvr.de

Quelle: ZVR