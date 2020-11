Johannes la Cour, Mitinhaber von Allmilmö Küchen GmbH & CO KG, hat die Marke Zeyko mit allen Rechte weltweit erworben. Zeyko Küchen können international als Ergänzung zu Allmilmö Küchen dort angeboten werden, wo ein Bedarf nach der traditionsreichen Marke besteht. Mit einer reduzierten Auswahl an früheren Modellen, sollen diese jetzt in Zeil am Main produziert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.allmilmoe.com

Quelle: allmilmö