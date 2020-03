Zusammenhalten und -arbeiten in Tirol – die Tiroler Tapezierer produzieren Schutzmasken

Drucken

Liebe Leserinnen und Leser.

Nachstehend finden Sie einen Aufruf vom Landesinnungsmeister der Tapezierer und Raumausstatter Tirols Josef Miller:

Gerade in schwierigen Zeiten sind der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung notwendiger denn je. Naheliegend ist daher die Unterstützung bei der Produktion von dringend benötigten Schutzmasken.

Gemeinsam könnte man hier etwas bewegen. Wir rufen zur aktiven Teilnahme an dieser Aktion auf!

Dies wäre ein starkes Signal unseres Berufstandes an die Bevölkerung

Mundschutzmaske

100 % Baumwolle

2-lagig mit 100g Wattevlies in der Mitte

wahlweise mit Bändern oder Gummi ( um die Ohren )

95° waschbar – wiederverwendbar

Vor der 1. Verwendung sollte die Maske aus Hygienegründen unbedingt mit 95° gewaschen werden!

Keine medizinische Klassifizierung!

Hinweis: Das Tragen eines Mundschutzes könnte die Übertragung eines Virus verhindern!



Jeder interessierte Betrieb könnte im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Teil zur Eindämmung der Krise beitragen!

Im Sinne einer effizienten, qualitativ hochwertigen und professionellen Abwicklung schlagen wir folgenden Ablauf vor:

Zentrale Materialvorbereitung durch digital gecuttete Maskenrohlinge

Verpackung in Kartons zu je 100 Stück mit beigelegtem Zubehör (entsprechende Bänder)

Kartons werden an ausführende Betriebe versendet entsprechend angeforderter Menge (Ziel wäre 60 Stück pro Person / Werktag, somit würde pro Tag noch Arbeitszeit für den Betrieb bleiben)

Beteiligter Betrieb stellt lediglich die Nähkosten von vorgegebenen € 3,50 netto/Stück in Rechnung an zentral koordiniernden Betrieb

Anfang bis Mitte Kalenderwoche 14 wäre ein Produktionsbeginn möglich.

Wir bitte bei Interesse um eine umgehende Rückmeldung an Josef Miller:

G+M Polsterwerkstätten

Gitterle und Miller GmbH

Urgen 80

6500 Landeck

Tel. 0043 650 5265 106

Mail : office@polsterwerkstaette.com

Quelle: WK Tirol