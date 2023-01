10 Jahre VME MHK Einkaufsgesellschaft

Die Gründung der VME MHK Einkaufsgesellschaft mbH, die am 1. Januar 2013 an den Start ging, wurde insbesondere seitens der Lieferanten mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet, schließlich war damit die bis dato größte und zugleich leistungsstärkste europäische Einkaufsgesellschaft mittelständischer Küchen- und Möbelhandelsunternehmen entstanden. Zum Start zählte sie knapp 2.400 angeschlossene Handelsunternehmen, die einen Umsatz von insgesamt rund sieben Milliarden Euro repräsentierten. Heute, kurz vor Vollendung des ersten Jahrzehnts bündelt die VME MHK Einkaufsgesellschaft die Interessen von rund 3.800 Unternehmen und repräsentiert einen Umsatz von etwa 10,5 Milliarden Euro.

In der Branche hat das seinerzeit disruptive Konzept inzwischen Schule gemacht. Weitere Verbände griffen das von MHK Group und Einrichtungspartnerring VME erfolgreich praktizierte Modell auf. „Die Einkaufspreise spielen für den Handel natürlich eine nicht unerhebliche Rolle“, betont Frank Stratmann, Hauptgeschäftsführer Einrichtungspartnerring VME. Und da der Einkauf die primäre Aufgabe einer Einkaufsgemeinschaft sei, wolle man in den Gesprächen mit den Lieferanten natürlich das Bestmögliche für seine Gesellschafter herausholen. Neben erstklassigen Preisen bietet die VME MHK Einkaufsgesellschaft dem Handel zudem Sicherheit im Sortiment und die Gestaltungsfreiheit, die er für sich und seine Kunden braucht.

„Wir wissen natürlich“ , so der MHK Vorstandsvorsitzende Werner Heilos mit Blick auf die Hersteller, „dass Erfolg nur miteinander geht! Auf Augenhöhe. Und als Partner!“ Diese von Anfang an gelebte Einstellung der beiden Verbände hat dafür gesorgt, dass sich die anfängliche Skepsis, die es bei dem einen oder anderen Lieferanten gab, schnell gelegt hat. Denn auch sie profitieren nachhaltig von der Kooperation, die ihnen nicht zuletzt ein großes Maß an Planungssicherheit bietet. Mit Blick nach vorn konstatiert Werner Heilos: „Wir werden auch künftig gemeinsam mit unseren Partnern auf Industrieseite strategisch nach vorne gehen und auf diese Weise die Herausforderungen, vor denen wir alle gleichermaßen stehen, gemeinsam meistern und damit weiterhin gemeinsames Wachstum generieren.“

Die Gründung der VME MHK Einkaufsgesellschaft war zweifellos ein Meilenstein und habe auch dazu beigetragen, die mittelständischen Strukturen im Möbelhandel zu erhalten und zu stärken. Ein Ziel, das man auch künftig verfolgen werde und das vollumfänglich auf die MHK Mission einzahle: Mit der Kraft der Gemeinschaft zum Erfolg des Einzelnen.

Quelle: MHK