100 JAHRE ORTMANN GARTEN

Christian und Daniela Ortmann vor ihrem Betrieb in 1190 Wien

Tradition, Stilbewusstsein und Innovationsgeist verschmelzen an diesem besonderen Ort im Herzen Döblings zu einem einzigartigen Gesamterlebnis. Die ehemalige Kattus-Sektkellerei wurde mit viel Feingefühl und Liebe zum Detail in einen Hotspot für Liebhaber:innen exklusiver Gartenmöbel, außergewöhnlicher Wohnaccessoires, prachtvoller Pflanzen und duftender Blumen verwandelt.

Wohnkultur und sommerlicher Gartenflair verbinden sich hier zu einer inspirierenden Wohlfühloase — von eleganten Lounge-Landschaften über hochwertige Outdoor-Küchen bis hin zu liebevoll kuratierten Dekorationswelten. Zahlreiche Gäste, Kund:innen und Freund:innen des Hauses folgten der Einladung von Daniela und Christian Ortmann und erlebten einen Nachmittag voller Inspiration, musikalischer Unterhaltung und kulinarischer Highlights.

Daniel Resch, Bezirksvorsteher des 19. Wiener Gemeindebezirks, betonte in seiner Ansprache die besondere Bedeutung familiengeführter Unternehmen für den Bezirk und die lokale Wirtschaft.

Daniel Resch mit Christian und Daniela Ortmann

Daniela Ortmann bedankte sich bei den Gästen mit den Worten: „Wir möchten diese Jubiläen vor allem nutzen, um Danke zu sagen — an unsere Kund:innen, Partner:innen und Freund:innen, die uns seit vielen Jahren ihr Vertrauen schenken.“

Christian Ortmann ergänzte: „Wir möchten nicht nur schöne Möbel und besondere Stücke präsentieren, sondern auch ein Lebensgefühl vermitteln. Es macht uns sehr glücklich zu sehen, dass unser neuer Outdoor-Bereich so großen Anklang findet und wir damit den Geschmack unserer Kund:innen treffen. Das bestätigt uns darin, diesen Weg mit viel Leidenschaft weiterzugehen.“

Die Gäste genossen KATTUS Sekt, SPRITZ SELECT, eine exklusive Weinverkostung sowie das Catering von I EAT VIENNA. Besonders beliebt war auch das bezaubernde Sacher-Nasch-Eck. Die jüngsten Besucher:innen eroberten mit großer Begeisterung die überdimensionale Hüpfburg, während eine Kartenlegerin den Gästen humorvoll positive Ausblicke auf die Zukunft schenkte.

Die Schauspieler Albert Fortellund Barbara Wussow mit dem Ehepaar Ortmann

Auch der karitative Gedanke stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Bei der Tombola zugunsten des Gemeinnütziger Verein – Wider die Gewalt konnten nahezu alle Lose verkauft werden. Marika Lichter, Geschäftsführerin des Vereins, bedankte sich herzlich bei Daniela und Christian Ortmann: „Gewalt innerhalb der Familie ist leider nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem. Umso schöner ist es, wenn bei solch wunderbaren Veranstaltungen für die ganze Familie auch an jene gedacht wird, die kein friedliches Zuhause erleben dürfen. Danke an alle Spender:innen und insbesondere an Daniela und Christian Ortmann.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.ortmann-garten.at

Quelle: Relationroom/Fotos: DI Katharina Schiffl