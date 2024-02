125 Gala Edition – Miele feiert Jubiläum mit Einbaugeräten in edlem Mattschwarz

Die eleganten grifflosen Geräte lassen sich mit nahezu jedem Wohnstil, diversen Materialien und vielen Farben kombinieren. Die Aktionsreihe umfasst Backöfen, Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen, Wärme- bzw. Vakuumierschubladen, Einbau-Kaffeevollautomaten sowie einen Weinlagerschrank. Hinzu kommen Induktionskochfelder mit einer besonderen mattschwarzen Glaskeramik-Oberfläche. Dunstabzugshaube, Stand-Kühlgefrierkombination und Frontverkleidungen für vollintegrierte Geschirrspüler im selben Farbton komplettieren die 125 Gala Edition.

Zum 125-jährigen Jubiläum präsentiert Miele die grifflose ArtLine-Serie sowie Induktionskochfelder und eine Dunstabzugshaube im edlen Farbton Obsidianschwarz matt. Zusätzlich zur regulären Miele Garantie ist eine kostenfreie Garantieverlängerung von 125 Wochen möglich.

Technisch gehören die mattschwarzen ArtLine-Modelle zu den Einbaugeräten der Generation 7000 – mit einer Besonderheit. Statt wie üblich mit einem Griff öffnen sich die Geräte per Fingertipp auf eine in der Bedienblende integrierte Sensortaste (Touch2Open). Diese entriegelt die Tür, die dann gedämpft nach unten gleitet. So unterstützen die ArtLine-Geräte das Konzept der konsequent grifflosen Küche.

An der Tür wird auch der neue Farbton spürbar: optisch wie haptisch, denn die Glasoberfläche ist fein strukturiert. Sie bildet einen Rahmen für das Sichtfenster, das nun über ein großzügigeres Linienraster verfügt. Das Miele Logo tritt unterhalb des Sichtfensters dezent in den Hintergrund.

„Für die Küchenplanung bietet ArtLine im Farbton Obsidianschwarz matt vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten, harmonisch in ein dunkles Gesamtkonzept eingebunden oder als eleganter Akzent in einer hellen Umgebung“, sagt Sandra Kolleth, Geschäftsführerin Miele Österreich.

Zum Portfolio gehören Backöfen, Dampfbacköfen (jeweils für die 45er- und 60er-Nische) und Backöfen mit Mikrowelle. Ergänzt werden diese Geräte um Einbau-Kaffeevollautomaten, Kochfelder, Wärme- bzw. Vakuumierschubladen, Dunstabzugshaube, einen Einbau-Weinschrank, eine Stand-Kühlgefrierkombination sowie Frontverkleidungen für vollintegrierte Geschirrspüler – allesamt „Grifflos“-Varianten aus dem aktuellen Miele-Programm.

Kochfelder trotzen Kratzern und Fingerabdrücken mit MattFinish-Glaskeramik

Passend zu den ArtLine-Geräten präsentiert Miele Induktionskochfelder mit einer neuen matten Glaskeramik-Oberfläche. Die einzigartige Struktur unterstreicht nicht nur das puristische Design der Kochfelder, sondern ist zudem besonders kratzresistent. So werden zum Beispiel Kratzer durch Sand um 80 Prozent reduziert. Dadurch behalten Kochfelder mit MattFinish-Glaskeramik für lange Zeit ihr ursprüngliches, hochwertiges Erscheinungsbild. Ein weiteres Plus der strukturierten Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt ist, dass kaum noch Fingerabdrücke zu sehen sind.

Die Markierungen für die Kochzonen sind dezent und unterstreichen das minimalistische Design. Feine weiße Linien zeigen an, wo Töpfe, Pfannen oder eine Gourmet-Grillplatte aufgestellt werden können und auch die Anzeigen für die Leistungsstufen erscheinen in Weiß. Das matte Finish gibt es für zwei Modelle – ein klassisches Kochfeld sowie ein Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

Neue Kopffrei-Haube bietet effiziente Lüftungstechnik und individuelle Beleuchtung

Wer stattdessen auf eine klassische Kopffrei-Dunstabzugshaube setzt, findet hierfür die passende Lösung mit einem Glas-Paneel in Obsidianschwarz matt. Elegant und reduziert wirkt der Haubenkörper, denn er hat eine geringere Tiefe und Höhe als die bisherigen Modelle. Zudem hat der Glasschirm nun einen steileren Winkel und bietet großgewachsenen Menschen damit noch ein wenig mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen. Über eine Randabsaugung wird die Luft um das mattschwarze Paneel angesogen. Oberhalb des Paneels befindet sich die Steuerung mit weißen Anzeigen.

Die Kopffrei-Dunstabzugshaube bietet großgewachsenen Menschen mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen. Mit dem neuen Feature DynamicWhite passt sich die Kochfeld-Beleuchtung perfekt dem Küchenumfeld an – Änderungen der Farbtemperatur sind jederzeit über die Miele App möglich. Die Modelle der 125 Gala Edition bieten eine kostenfreie Garantieverlängerung um 125 Wochen.

Mit dem neuen Feature DynamicWhite passt sich die Kochfeldbeleuchtung perfekt dem Küchenumfeld an. Denn deren Farbtemperatur kann über die Miele App ausgewählt werden. Möglich machen dies warmweiße und kaltweiße LED-Leuchten, die je nach Auswahl in unterschiedlicher Intensität angesteuert werden. So lassen sich Farbtemperaturen zwischen warmweiß (2.700 Kelvin) und kaltweiß (6.500 Kelvin) einstellen. Der energiesparende ECO-Motor sorgt für beste Performance-Werte, wie etwa die Energieeffizienzklasse A++. Und im Vergleich mit anderen Kopffrei-Dunstabzugshauben von Miele erreicht das Modell rund 20 Prozent geringere Geräuschwerte (DAH 4980 im Vergleich zur DA 6498 W in Stufe 3 in Abluft) bei gleichzeitig hoher Luftleistung. Verfügbar ist das mattschwarze Gerät in 90 Zentimeter Breite.

Weinschrank, Stand-Kühlgefrierkombination und Frontverkleidung runden Jubiläumsangebot ab

Für die kleine, aber feine Auswahl von Lieblingsweinen: Der neue mattschwarze Einbau-Weinschrank KWT 7112 iG bietet 18 Flaschen Platz. Das Gerät für die 45er-Nische verfügt über einen Active AirClean Filter, flexible Buchenholzroste (FlexiFrame) und LED-Beleuchtung. Der Weinschrank lässt sich grifflos mit der Push2open-Technik öffnen.

Für Kundinnen und Kunden, die eine Stand-Kühlgefrierkombination wünschen, gibt es das Modell KFN 4799 AD in Obsidianschwarz matt. Das grifflose Gerät lässt sich dank der Funktion Click2Open besonders leicht öffnen. Zudem ist das Modell mit der Energieeffizienzklasse A und dem Frischesystem PerfectFresh Pro besonders nachhaltig.

Miele bietet zudem für vollintegrierte, 60 cm breite Geschirrspüler beispielsweise mit Knock2Open-Funktion eine grifflose Frontverkleidung aus Glas in der Farbe Obsidianschwarz matt an. Auch hier ist das Miele Logo in dezentem Schwarz gehalten.

Die kostenfreie Zusatzgarantie von 125 Wochen, die Miele auf alle Modelle der Aktionsreihe 125 Gala Edition gewährt, lässt sich bequem über die Miele App aktivieren. Marktstart der Aktionsmodelle 125 Gala Edition ist im April 2024 (Marktstart KMDA mattFinisch Mai 2024, Induktionskochfeld mattFinish September 2024).

Zum Jubiläumsjahr 2024 präsentiert Miele Jubiläumsgeräte aus allen Produktbereichen mit exklusiven Aktionsvorteilen.

125 Jahre Miele: Weitere attraktive Angebote im Jubiläumsjahr

• 125 Edition: Preisvorteil für Modelle mit herausragender Ausstattung

• 125 Gala Edition: Garantieverlängerung von 125 Wochen zusätzlich

• Aktivierung der Zusatzgarantie erfolgt über die Miele App

• Weitere Jubiläumsaktion: Aufstockung der optionalen Garantieverlängerung

Ein Versprechen, das bleibt – seit 1899 steht das Familienunternehmen Miele für Qualität und Nachhaltigkeit. Seinen 125. Geburtstag feiert der Premiumhersteller nun mit einer Vielzahl attraktiver Aktionsgeräte über alle Produktgruppen sowie einer kostenfreien Garantieverlängerung von 125 Wochen.

Für Kundinnen und Kunden mit besonders ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis bietet Miele zum Jubiläum eine weitere attraktive Option: Wer für sein Gerät eine kostenpflichtige Garantieverlängerung von zehn Jahren abschließen möchte, erhält fünf Monate Garantie zusätzlich. Reparaturschutz bestünde dann also für insgesamt 125 Monate. In Österreich gilt dieses Angebot für Hausgeräte seit Januar 2024.

Alle Modelle der 125 Gala Edition bieten zusätzlich über die 2-jährige Miele Garantie hinaus eine kostenlose Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen. Ein Highlight ist hier zum Beispiel die Waschmaschine WWI 880 WCS 125 Gala Edition.

