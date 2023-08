16.-22. September 2023: Nolte Küchen präsentiert die Neuheiten 2024

Zum vierten Mal in Folge wurde Nolte Küchen dieses Jahr zur beliebtesten Küchenmarke Deutschlands gewählt1. Fast naheliegend ist damit das Motto der diesjährigen Hausmesse: „Aus Liebe zu…“ Mit diesem bewusst emotionalen Motto unterstreicht das Unternehmen nicht nur seine Beliebtheitswerte unter den Endverbraucher*innen, sondern auch seinen Anspruch besser zu sein, was Material, Konzeption, Technik, Design und nachhaltige Ziele angeht.

ARTLINE Stripe Wood Coffee SOFT LACK Caramel

Live erleben können die Fachbesucher*innen diesen Anspruch vom 16. bis 22. September 2023 auf der Hausmesse im Nolte Forum. Es geht um die Liebe zu einzigartigen Naturprodukten, strukturiertem Design, schlichter Eleganz, zeitlosen Farben, warmen Tönen, modernen Klassikern und langlebige Materialien. Ganz klar ist der Trend zu Natur und Erdtönen ungebrochen, daher werden sowohl bei Nolte Küchen als auch in der Designlinie nolteneo neue Fronten vorgestellt, die eine natürliche Wohnatmosphäre in die Küche bringen. Ergänzt werden diese um neue Arbeitsplatten, einer umfassenden Selektion an Griffen sowie ein innovatives Relingsystem mit noch sparsamerer LED-Beleuchtung und viele Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Ein Highlight der umfangreichen Umbaumaßnahmen im über 7.000 qm großen Nolte Forum ist die neue Frontfamilie ARTLINE. Sie charakterisiert das Themenfeld „strukturiertes Design“ und wurde inspiriert durch die im letzten Jahr vorgestellte neoLODGE mit ihrer gerillten Struktur aus dem Sortiment von nolteneo. ARTLINE wird in den Farben Stripe Wood Coffee und Stripe Wood Crema vorgestellt und überrascht im Zusammenspiel mit der Front SOFT LACK im neuen Farbton Caramel als auffälliger und doch eleganter Hingucker in Preisgruppe 2 von Nolte Küchen

Geschäftsführerin Melanie Thomann-Bopp erklärt, worauf bei der diesjährigen Produktentwicklung besonders geachtet wurde: „Wir haben auf die aktuellen Prognosen zur Kaufkraft der Verbraucher*innen geachtet und präsentieren deshalb rund die Hälfte unserer Neuheiten in der Preisgruppe 2 und 3. Den Schritt zur Premiumausstattung können Endverbraucher*innen auch hier mit unserem Design-Upgrade nolteneo gehen – zum Beispiel wenn sie sich für unser elegantes Schubkasten- und Auszugssystem neoBOX entscheiden.“ Gemeinsam mit dem gesamten Nolte-Team freut sie sich auf die Neuheiten-Schau im September: „Die Zeiten sind für die Küchenindustrie herausfordernd. Umso mehr sind wir stolz darauf, dass wir weiterhin investieren, wie zum Beispiel in die Vergrößerung unseres Standorts in Löhne und Melle, und auf eine umfangreiche Sortiments-Entwicklung setzen. Genau deshalb werden wir auch in diesem September mit unserem Angebot unsere Händler*innen wieder auf ganzer Linie begeistern können.“

Für alle Fachbesucher*innen geht es hier zur Anmeldung zur Hausmesse: https://hausmesse.nolte-kuechen.de/

Quelle: Nolte Küchen