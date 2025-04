20 Jahre Raum3 – Konzepttagung in Heidelberg

Gemeinsame Schlossbesichtigung in Heidelberg

Oberhalb des Schlosses, auf dem Königstuhl, tagten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Blick über Heidelberg. Im Fokus standen bei dieser Jubiläums-Veranstaltung neben einem aktuellen Vortrag auch ein Rückblick und Ausblick auf das Raum³-Konzept.

Seit 20 Jahren unterstützt der Einkaufsverband seine Mitglieder mit diesem Werbekonzept und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit und Wiedererkennung der Raum³-Fachgeschäfte.

SÜDBUND Vorstand Andreas Well berichtete über die Anfänge und die stetige Weiterentwicklung des Werbekonzepts und stellte geplante Neuerungen vor. Bernhard Hehn, Leiter der Marketingkommunikation, nahm in seinem Vortrag die Teilnehmer auf eine „Customer Journey“ mit, und zeigte welche Werbemaßnahmen der Einkaufsverband aktuell seinen Mitgliedern bietet. Verknüpft man diese Maßnahmen, dann können sich die Raum³-Fachgeschäfte den Endverbrauchern im Internet durchgängig präsentieren.

Andreas Well und Klaus Kurringer, Vorstände der SÜDBUND eG, Jens Hamberger, Referent (von rechts)

Referent Jens Hamberger gab am Vormittag Einblicke in das wichtige Thema „Unternehmensnachfolge“. Denn viele Raumausstatterbetriebe sehen sich aktuell und in den nächsten Jahren mit diesem Thema konfrontiert. „Eine frühzeitige Planung ist entscheidend“, sagte Jens Hambacher. Am Anfang gilt es zu klären, ob eine familieninterne Nachfolge, ein externer Verkauf oder die Übergabe an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in Betracht kommt. Welche Schritte es dann zu gehen gilt, führte Jens Hamberger in seinem rund zweistündigen Vortrag aus und berücksichtigte dabei immer wieder die Besonderheiten in der Raumausstatterbranche.

Im Anschluss an die Tagung hieß es zusammenrücken: In nostalgischen Oldtimerbussen ging es zur Schlossbesichtigung und kurzer Stadtrundfahrt. Eine Kellerführung in einer Kulturbrauerei und eine nächtliche Altstadtführung rundeten das gelungene Tagungsprogramm ab.

Im Herzen der historischen Altstadt – Brauereibesichtigung mit Abendessen

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: Südbund