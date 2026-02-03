20 Jahre Weltrekord – RÖSLE Kochlöffel PRO

Ein Jubiläum für eine echte Ikone: Seit Jahrzehnten steht der RÖSLE Kochlöffel PRO für zeitloses Design, herausragende Funktionalität und eine hohe Langlebigkeit. Eigenschaften, die ihn zu einem verlässlichen Küchenhelfer für Generationen gemacht haben. Dass der Kochlöffel längst Kultstatus erreicht hat, zeigt ein besonderes Denkmal im Allgäu: Seit 2006 steht in einem Kreisverkehr nahe dem Firmensitz von RÖSLE in Marktoberdorf ein exakt 10,01 Meter hoher und zwei Tonnen schwerer Drahtkochlöffel. Dieser schaffte es als größter Kochlöffel der Welt sogar in das Guinness-Buch der Rekorde.

Der vom Guinness-Buch der Rekorde ausgezeichnete größte Kochlöffel der Welt feiert 2026 sein 20-jähriges Jubiläum

Durchdachtes Design mit Symbolcharakter

Der Edelstahl-Drahtkochlöffel wurde als clevere Alternative zu klassischen Kochlöffeln entwickelt. Seine besondere Form hebt ihn klar von herkömmlichen Küchenhelfern ab und macht ihn vielseitig einsetzbar. Die flexible Außen-Drahtschlaufe passt sich optimal Pfannen- und Topfwänden an und ermöglicht ein schnelles, kontrolliertes Arbeiten – sowohl in Edelstahlpfannen und -töpfen als auch in beschichtetem Kochgeschirr. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, ist der Kochlöffel besonders hygienisch und spart im Vergleich zu einem Schneebesen auch noch deutlich Platz in der Küche.

Quelle: RÖSLE