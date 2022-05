2020 Technologies GmbH: Holz-Handwerk Premiere

Nach über 4 Jahren und 3 Monaten vereinen sich Handwerk und Technologie im Rahmen der Holz-Handwerk in Nürnberg vom 12. bis zum 15 Juli 202. Die 2020 Technologies GmbH startet den zweiten Anlauf und freut sich auf die Messepremiere in Nürnberg, nachdem die letzte Messe aufgrund der Pandemie in 2020 abgesagt wurde.

Seit 2020 hat sich einiges getan. Als Anbieter für End-to-End Solutions für die Möbel- und holzverarbeitenden Industrie und den Objekt- und Ladenbau hat die 2020 Technologies GmbH viel Entwicklungsressourcen in die Weiterentwicklung von Projektfunktionalitäten und Fertigungsthemen wie z.B. Maschinenintegration, Asset Management und die Anbindung und Schaffung eigener Optimierungskonsolen gesteckt. So bietet 2020 mit 2020 Insight mittlerweile eine ERP Lösung, die von Haus aus komplett integrierte MES, WMS, Projektmanagement und CAD/CAM Lösungen beinhalten. Neu ist auch, dass 2020 neben der ERP Lösung eine für den Fertigungsbereich erweiterte MES Lösung anbietet, die in jede bestehende IT-Landschaft integriert werden kann.

Der Erstaussteller konnte zudem namenhafte Kunden wie beispielweise die Unternehmen Oldenburger, Reichert und Schuhbauer aus dem Handwerk bzw. Objekt- und Ladenbau seit 2020 gewinnen.

Als besonders Highlight für die Sommeredition der Messe hat die 2020 Technologies GmbH die virtuelle 3D Fabrik im Gepäck, welche erstmalig auf einer Messe vorgeführt wird. Auf Rundgängen durch die virtuelle Fabrik, können Besucher in 3D Ambiente erleben, wie mithilfe moderner Software, die Produktivität entlang der gesamten Prozesskette im Objekt- und Ladenbau gesteigert werden kann. Noch nie waren die Vorteile von ERP & MES Systemen so greifbar.

Die 2020 Technologies GmbH freut sich auf viele interessante Gespräche und Besucher auf dem Stand 106 in Halle 11.1

Weitere Informationen finden Sie unter www.2020spaces.de

Quelle: 2020 Technologies GmbH