26. olina Jahrestagung 2024

olina Partner Gruppenfoto bei einer nostalgische BIM-Fahrt durch Wien

Studiobesichtigung, neue Werbestrategie und abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Das dichtgefüllte Tagungsprogramm startete offiziell am Freitagvormittag für alle olina Partner mit der Besichtigung des neu eröffneten olina Schauraums in Langenlois. Anschließend lud der diesjährige Gastgeber, Christian Dittrich, traditionell zur Betriebsbesichtigung in sein olina Studio nach Horn, wo er mit seinem Team bereits seit 10 Jahren mit dem „G’werkhaus“ höchst erfolgreich mit olina verbunden ist. Das präsentierte Geschäftskonzept, als regionales Küchenstudio auf strategische Partnerschaften in der Region zu setzten und das Know-how unter einem Dach zu bündeln, hat sich als voller Erfolg erwiesen und beeindruckte die anwesenden Studiobetreiber sichtlich.

Besichtigung neuer Schauraum Langenlois

Die olina Zentrale stellte die neue Werbestrategie und die geplanten On- und Offlinemaßnahmen für 2025 vor. Ein zentrales Kommunikationselement ist die geplante gemeinsame Hausmesse. Dieser wichtige Impuls zu Jahresbeginn wird laut Martin Laireiter, MBA, Geschäftsführer der olina Franchise GmbH, entscheidend dazu beitragen, die notwendige Aufmerksamkeit zu generieren, um Kücheninteressierte anzusprechen und die Besucherfrequenz in den Studios deutlich zu erhöhen.

Darüber hinaus wurde das neu gestaltete olina Werteversprechen präsentiert, das die einzigartigen Vorteile und den Nutzen der Marke olina eindrucksvoll in den Mittelpunkt stellt. Diese informative Broschüre wird spätestens zu Beginn des kommenden Jahres allen olina Partnern zur Verfügung stehen und vermittelt sowohl Interessenten als auch Kunden ein überzeugendes Qualitätsversprechen.

Gekonnt umsorgte der eigens engagierte Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek das leibliche Wohl der Gäste. Mit seinen meisterhaften BBQ-Kreationen, die er frisch und in bester Qualität servierte, wurde er seinen beiden Weltmeistertiteln mehr als gerecht. Nach diesem kulinarischen Höhepunkt setzte die Gruppe ihre Reise nach Wien fort.

Kongress & Gala-Abend

Am Samstag schlossen sich die Teilnehmer der diesjährigen olina Jahrestagung ihren Kollegen des Systemverbund „DER KREIS ÖSTERREICH“ an und erlebten ein beeindruckendes Spektrum an spannenden und vielseitigen Vorträgen, welche im Rahmen des 40-Jahre Jubiläumskongresses präsentiert wurden, und wertvolle Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Zukunftsvisionen der Branche boten.

Networking beim Lieferanten-Speeddating

Ein besonderes Highlight stellte der Vortrag von Dietmar Dahmen am Samstagnachmittag dar. Unter dem Titel “Der Hai des Wandels” fesselte er das Publikum mit seiner charismatischen und dynamischen Art. Dahmen führte eindrucksvoll vor Augen, wie Unternehmen in einer sich rasant verändernden Welt nicht nur mithalten, sondern auch eine Vorreiterrolle einnehmen können. Seine bildhaften Metaphern und praxisnahen Beispiele zeigten, dass Anpassungsfähigkeit und Innovation die Schlüssel zum Erfolg sind! Der Vortrag hinterließ bei den Zuhörern bleibenden Eindruck und inspirierte viele zu neuen Denkansätzen.

Jubilarehrung Christian Dittrich vom olina Studio Horn

Am Abend folgte der emotionale Höhepunkt der Veranstaltung: In eleganter Atmosphäre wurden nicht nur neue Kontakte geknüpft, sondern auch besondere Verdienste gewürdigt. Christian Dittrich (olina Studio Horn) als auch Simon Offenzeller und Christoph Hawelka (olina Studio Wels) wurden für ihre zehnjährige Partnerschaft von Martin Laireiter, MBA, Geschäftsführer olina Franchise GmbH, geehrt. Die Auszeichnungen wurden mit viel Witz und Charme von der bekannten TV-Moderatorin Silvia Schneider (Silvia kocht, Dancing Stars) moderiert, die gekonnt durch das Abendprogramm führte. Ihre humorvolle und zugleich herzliche Art sorgte für beste Unterhaltung und trug maßgeblich zur feierlichen Stimmung bei.

Jubilarehrung Simon Offenzeller & Christoph Hawelka vom olina Studio Wels

