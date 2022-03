30 Jahre Hyundai in Österreich: vom No-Name zum Game-Changer

Hyundai blickt in Österreich auf eine ereignisreiche Geschichte zurück und hat eine beeindruckende Entwicklung vom oftmals belächelten Billiganbieter zur innovativen Automobilmarke mit zukunftsträchtigen Mobilitätskonzepten gemacht.

Hyundai Import Gesellschaft

Die HYUNDAI Import GesmbH mit Firmensitz in Wien ist ein unabhängiger Automobilimporteur mit einem landesweiten Händlernetz von 127 Vertragspartnern in ganz Österreich. Damit kann perfektes Service und beste Beratung beim Neu- und Gebrauchtwagenkauf und bei Mobilitätsleistungen gewährleistet werden. Das Import-Ersatzteillager in Wien 23 ist Garant für eine Versorgung mit lagernden Ersatzteilen innerhalb von 24 Stunden in ganz Österreich.

1992: Die Hyundai Import Gesellschaft nimmt den Vertrieb der Marke Hyundai in Österreich mit den ersten 62 Händler-Partnern auf. Nachdem man die ersten Jahre in angemieteten Büroräumlichkeiten am Wiener Flughafen verbracht hatte, wird 1994 am Handelskai in Wien ein eigenes Importzentrum errichtet,

1997: wird die Hyundai Import GmbH in die Konzernstruktur der Wolfgang DENZEL AG eingegliedert. Seitdem wird das Hyundai Fahrzeug-Programm auch in vielen Denzel Kundencentern angeboten. Darüber hinaus erfolgt auch eine entsprechende Marktabdeckung in den Großstädten.

1999: übersiedelt die Importzentrale in das DENZEL Kundencenter Erdberg, dem europaweit größten Mehrmarken- Autohaus.

Seit 2005 ist die Hyundai Import GmbH in 1230 Wien, Richard Strauss Str. 14 situiert.

2010: feiert Hyundai 100.000 verkaufte Fahrzeuge in Österreich, ein sensationeller Erfolg innerhalb von 18 Jahren. Es wird eine 5 Jahre Dreifachgarantie ohne Kilometerbegrenzung für die neuen Modelle i30 und ix35 erstmalig eingeführt. Die Neupositionierung der Marke folgt 2011. Mit der neuen Philosophie „New Thinking, New Possibilities“ stellt Hyundai unter Beweis, dass die Marke vielen Mitbewerbern weit voraus ist und den Trend erkannt hat: Modern Premium! Das bedeutet: Hyundai bietet innovative, stylische, qualitativ hochwertige und komplett ausgestattete Fahrzeuge an, die umweltfreundlich und sicher sind und dabei auch noch leistbar bleiben! Im selben Jahr erreicht Hyundai in Österreich einen Marktanteil von 5%.

Im Jahr 2012 folgt zum 20jährigen Jubiläum ein Modellfeuerwerk: die 2. Generation des Erfolgsmodells i30, die Österreichpremiere der i40 Limousine und des Kombis, das neue i20 Facelift, die 3. Generation des Santa Fe, der i30 Kombi, der Veloster Turbo und das Facelift des Genesis Coupés kommen nach Österreich. Auch in diesem Jahr zeigt sich Hyundai innovativ: Der i10 Click ist das erste Modell in Österreich, das online verkauft wird. Im September 2012 wird der Flagship Store in Wien am Importeurs-Standort eröffnet. Alle Modelle können nun exklusiv in einem zweistöckigen Schauraum präsentiert werden. Damit wird auch die österreichweite Umsetzung der neuen CI eindrucksvoll abgeschlossen.

2013: ein weiteres Rekordjahr für Hyundai: 6.61 % Marktanteil und Platz 2 in der Zulassungsstatistik gleich nach VW!

Ab 2014 wird der stationäre Hyundai-Handel aufgewertet, den Mitarbeitern wird gezeigt, wie wichtig es ist, persönlichen Service zu bieten und mit der Marke zu wachsen, d.h. nicht nur die Produkte zu optimieren, sondern auch den Mehrwert für die Kunden hervorzuheben. Dies bringt einen Imagegewinn, der sich im Laufe der Jahre auch in den Transaktionspreisen niederschlägt: War der Hyundai i20 um rund € 12.000,- noch 2013 das meistverkaufte Modell von Hyundai, war es 2020 der Hyundai Tucson mit einem Transaktionspreis jenseits der € 40.000,-

Das Jahr 2014 bringt das erste in Serie gefertigte Wasserstoff-Elektrofahrzeug, den ix35 Fuel Cell. Mit ihm startet bei Hyundai in Österreich das Zeitalter der alternativen Antriebe. 2 Jahre später kommt der IONIQ nach Österreich, das erste Modell, das mit 3 elektrifizieren Antrieben angeboten wird: Elektro, Hybrid und Plug-In Hybrid. Hyundai wird von einer neuen Kundenschicht wahrgenommen, denn der IONIQ nimmt mit seinem niedrigen Verbrauch den Kunden die Reichweitenangst.

2018: Mit dem KONA Elektro bringt Hyundai das erste E-SUV auf den Markt und unterstreicht seine Pionierrolle im Bereich der alternativen Antriebe durch Einführung des zweiten in Serie produzierten Wasserstoff-Elektrofahrzeugs, den NEXO.

Um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, führt Hyundai Anfang 2020 „Click2Buy“ ein: Online Fahrzeuge kaufen rund um die Uhr. Durch exklusive Online-Modelle, die im stationären Handel in der Form nicht erhältlich sind, kann ein Vertriebskanal etabliert werden, der den stationären Handel somit nicht konterkariert. Der eigentliche Auslieferungsprozess erfolgt über den Händlerpartner. Im selben Jahr erweitert Hyundai sein Angebot und bietet mit dem Hyundai Abo und dem stationären Hyundai Carsharing attraktive Möglichkeiten für jeden Mobilitätsbedarf – ein wichtiger Schritt von Hyundai in Richtung Mobilitätswende! Jeweils stets gemeinsam in Zusammenarbeit mit den Hyundai Händlern.

Hyundai IONIQ 5

Ein echter Game-Changer ist der Hyundai IONIQ 5. Er ist das erste Modell von Hyundai, das auf einer eigens von Hyundai entwickelten BEV-Plattform, der Electric Global Modular Platform (E-GMP), basiert und bringt dank der 800V-Technologie ultraschnelles Laden in ein Elektro-Volumensmodell. Hyundai entwickelt auch die Wasserstoff-Elektro-Mobilität ständig weiter und sieht die Zukunft der Brennstoffzelle sehr stark im Nutzfahrzeug-Bereich. So wurde im Dezember 2021 als Europapremiere der Hyundai ELEC CITY Stadtbus an die Wiener Linien übergeben, um im Testbetrieb die Alltagstauglichkeit des Busses zu prüfen. Dass bereits zahlreiche namhafte Firmen wie die Post, die AUVA, die Asfinag, sowie mehrere staatliche Institutionen auf Hyundai setzen, ist ein weiterer Beweis für die hervorragende Entwicklung der Marke in Österreich. Mit einem Firmenkundenanteil von 27% ist Hyundai als Marke nach drei Jahrzehnten mittlerweile dank starkem E-Angebot und starker E-Kompetenz fixer Bestandteil in vielen Firmenfuhrparks sämtlicher Größenordnungen. Weiters wurden erst kürzlich 5 Hyundai NEXO an das Österreichische Bundesheer übergeben und in Bludenz wurde mit dem IONIQ 5 der erste Hyundai Polizei Streifenwagen in Österreich in Betrieb genommen.

Auch mit den traditionellen Antrieben treibt Hyundai die Zukunft voran. Der auf einer ganz neuen Plattform konzipierte STARIA basiert auf dem neuen Design-Ansatz „Inside-Out“, bei dem die Gestaltung im Innenraum beginnt und sich beim Exterieur fortsetzt. Während der Innenraum stark nach den Kundenbedürfnissen als mobiler Wohnraum gestaltet wurde, wird das Exterieur von einer modernen, stromlinienförmigen Silhouette geprägt. Mit seiner prägenden Front steigt der STARIA zum erfolgreichen Blickfang auf den Straßen auf.

Hyundai feiert Jubiläum mit starken Angeboten

Ein Jubiläum muss natürlich auch von starken Aktionen wie auch Sondermodellen begleitet werden. Mit flexibel kombinierbaren Angebotselementen, bestehend aus Hyundai Bonus, Eintauschbonus, Finanzierungs- und Versicherungsbonus profitieren Kunden im Rahmen des 30 Jahr Jubiläums von bis zu € 6.000,– Preisvorteil. Zudem bietet Hyundai Jubiläums-Sondermodelle, die neben einer umfangreichen Sonderausstattung und einer sehr ansprechenden preislichen Positionierung auch über die Hyundai Fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometerbegrenzung verfügen, die am Markt weiterhin einzigartig ist und schon in den letzten Jahren zum weitreichenden Erfolg von Hyundai beigetragen hat.

Begleitet werden die attraktiven Angebote von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne unter dem Motto „Ein Jubiläum zum Jubeln.“ Bei den Hyundai edition 30 und edition 30 plus Modellen mit ausgezeichnetem Preis- /Leistungsverhältnis ist für jeden Geschmack etwas dabei:

– der wendige Kleinwagen i10

– der kompakte i30 als Hatchback, Kombi und Fastback

– der City SUV KONA als Benzin, Hybrid oder Elektromodell

– oder der IONIQ Hybrid

Die nächste Innovation steht bereits in den Startlöchern, denn Ende des Jahres bringt Hyundai sein nächstes Mitglied der Subbrand IONIQ auf den Markt: die Limousine Hyundai IONIQ 6. 2024 folgt dann der große Elektro-SUV IONIQ 7.

CO2 –Neutralität

Die allumfassende Strategie von Hyundai zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität besteht aus drei Säulen:

– Erweiterung der Produktpalette für saubere Mobilität

– Entwicklung von Plattformen der nächsten Generation

– Investitionen in grüne Energielösungen und -technologien

Hyundai wird seine CO2-Emissionen bis 2040 um 75 Prozent unter das Niveau von 2019 senken und bis 2045 mit seinen Produkten und deren weltweiten Betrieben CO2-neutral zu sein. Ab dem Jahr 2035 wird Hyundai in Europa nur noch batterieelektrische Fahrzeuge und Wasserstoff- Elektrofahrzeuge verkaufen und auch in anderen Bereichen die Energiewende vorantreiben. Das Unternehmen bereitet auch Konzepte für kommende BEV-Modelle, ein vollelektrisches Robotaxi, sowie eine neue Form der Wasserstoff-Wertschöpfungskette vor.

„Hyundai hat in den letzten drei Jahrzehnten in Österreich in atemberaubender Geschwindigkeit den Wandel von einer No-Name Marke hin zu einem echten Mobilitäts-Gamechanger gemacht. Technologische wie auch vertriebliche Innovation reflektieren den Geist unserer Marke und widerspiegeln das Handeln unserer Organisation. Mehr als 330.000 Hyundai Kunden in den letzten 30 Jahren haben uns und unseren Produkten das Vertrauen geschenkt. Dafür möchten wir Danke sagen und versichern, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten den Kunden in den Mittelpunkt unserer Bestrebungen stellen werden!“ so Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer der Hyundai Import Gesellschaft m.b.H.

