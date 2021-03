35. Ausgabe des Küchenmagazins erschienen

In der nunmehr 35. Auflage ist jetzt das Küchenmagazin 2021 erschienen. Ganz neu: Zusätzlich zum gedruckten Heft gibt es erstmals auch eine digitale Version.

Die Kundenzeitschrift der MHK Küchenspezialisten bietet auf 132 Seiten einen spannenden Mix aus Trends, Inspiration, Ratgeber, Lifestyle, Rezepten und Tipps rund um die Küche. Unter dem Motto „Eine Küche, viele Möglichkeiten – So kocht das Leben!“ stellt das Titelthema den Lebensraum Küche mit seinen vielfältigen Facetten als erweitertes Wohnzimmer, Bastelstube, Spielzimmer oder Arbeitsplatz in den Mittelpunkt. Genauso vielseitig präsentieren sich als weiteres Thema die Backofentrends 2021. Kombiniert mit kreativen Ofenrezepten wird die Lust am Nachmachen geweckt. Dass Küche, Kochen und Genießen immer auch etwas mit Tradition zu tun haben, spiegelt sich eindrucksvoll in den Berichten über die israelische Gastronomin Haya Molcho und das Model Sara Nuru wider.

Das Küchenmagazin ist kostenlos bei den MHK Küchenspezialisten oder online über www.mhk.at erhältlich. Hier können Interessenten erstmals auch online durch das neue Heft blättern. Potenzielle Kunden informieren sich im Internet. Mit dem neuen digitalen Küchenmagazin, das auch unsere MHK Küchenspezialisten auf ihren Webseiten integrieren können, sorgen wir für zusätzliche Inspirationen, Informationen und Nachfrage und heben damit zugleich die Kompetenz des inhabergeführten Fachhandels hervor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.at

Quelle: MHK