360GradPlaza – neue Dienstleisterplattform auf der M.O.W. 2021

Zum Aussteller-Portfolio der neuen M.O.W. Dienstleisterplattform 360GradPlaza zählen auf die Möbelbranche fokussierte Spezialisten aus den Bereichen Prozessoptimierung, Digitalvertrieb und Omnichannelmarketing, Nachhaltigkeit, Retaildesign & Technology sowie Logistik und Personal. Unterstützt wird das Format von Deutschlands größter Suchmaschine für Möbel & Einrichten, moebel.de.

Mit dem neuen Zusatzangebot beflügelt die M.O.W. die digitale Transformation der Branche: „Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Netzwerke zu stärken sowie Plattformen für den gemeinsamen Austausch zu bieten, die nicht nur den reinen Verkauf, sondern auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle fördern“, so die Messemacher Andreas Reibchen und Bernd Schäfermeier. „Zum Möbelhandel gehört mehr als Ware.“ Die zunehmende Individualisierung und Digitalisierung aller Geschäftsbereiche stellen die Branche – stationär wie online – vor Herausforderungen. Ob E-Commerce und Shopsysteme, Logistik- und Servicelösungen, ERP und Datenmanagement, Omnichannel-Marketing und Brand Management, Prozesssteuerung, Personalvermittlung oder digitaler Möbel-Vertrieb: in allen Bereichen werden wertvolles Know-how und innovative Tools gesucht und benötigt.

Als Veranstalter ist die Messe Ostwestfalen ein klassischer „Matchmaker“. Da die verschiedenen Bereiche zunehmend ineinandergreifen, gilt es das interdisziplinäre Zusammenarbeiten zu fördern. „Ziel ist es, alle für die Branche relevanten Player und Akteure bei uns in Bad Salzuflen zusammen zu bringen“, unterstreichen die Chefs der Messe.

Entwickelt wurde das neue Konzept zusammen mit zwei langjährigen Branchenkennern und Marketingstrategen, Julia Greven (langjährige CABINET Vorständin, heute Markenberatung philla BrandXitement) und Dirk Schroeder (smart2digital sowie Gründer von der Online-Stationär Plattform DesignMeetsHome). Ein weiterer Impulsgeber war Arne Stock, Vorstand moebel.de, der das gute Konzept mit moebel.de nun auch als Sponsor unterstützt.

Viele interessante Anbieter haben ihre Teilnahme an der neuen Dienstleister-Plattform bereits bestätigt

Für das Themenfeld eCommerce sind die Shopmacher an Bord, eine der renommiertesten Spezialagenturen Deutschlands für eCommerce und die Digitalisierung von Handel. Aus dem Bereich Retail Design und Technology ist Pixlip mit dabei, einer der führenden Produzenten für aufmerksamkeitsstarke Lichtpräsentationen im Retail Indoor und Outdoor Bereich. Für alle Spezialitäten rund um Foto, Film, Event und CGI sind mit Vogelsänger Europas größte Studios präsent. Das Thema Logistik besetzen stellvertretend die weltweit operierenden Experten von Rhenus Delivery, die sich als Wertschöpfungspartner verstehen. Teilnehmen wird auch das RAL Institut, das nicht nur Standards im Bereich der Farben setzt, sondern zudem mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) das “Goldene M” vergibt und damit wichtige Maßstäbe in puncto Möbelqualität, Sicherheit und Gesundheit aufstellt. Und schließlich Moebel.de, Deutschlands größte Suchmaschine für Möbel & Einrichten, die Händlern, Herstellern und Onlinern beim Verkaufen hilft.

Die stationär-digitale 360GradPlaza auf der Möbelfachmesse bildet den perfekten Rahmen für den produktiven Austausch zwischen Lösungsanbietern aus der Absatz-, Digital- und Warenwirtschaft und Entscheidern aus Handel und Industrie.

Anbieter, die auf der neuen und hybriden Plattform Präsenz zeigen möchten, können sich telefonisch an Julia Greven +49 22117040035 und Dirk Schroeder +49 160 90519077 wenden oder per E-Mail info@360GradPlaza. Das Team kuratiert die neue Plattform im Auftrag der Messe. Die eigens dafür neu gestaltete 400 qm große Fläche in der Messehalle 12 ist auf maximal 12 Plätze limitiert.

Die Chancen, mit den wichtigen europäischen Einkaufsverbänden, Filialisten, konventionellen Möbelhändlern, Studios, SB/Discountern, Händlern, Versendern, Bau- und Heimwerkermärkten sowie den großen Onlinern in Kontakt zu kommen, stehen gut. Entscheider aus allen Vertriebsformen zählen seit über 35 Jahren zu den regelmäßigen Besuchern der M.O.W. in Ostwestfalen. Seinem hochkarätigen Kundenklientel bietet die M.O.W. 2021 mit dem neuen Format relevanten Mehrwert.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe