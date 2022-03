60. Salone del Mobile.Milano. Nachhaltigkeit gestalten, Schönheit feiern

Vom 7. bis 12. Juni findet der 60. Salone del Mobile.Milano auf dem Gelände von Fiera Milano, Rho, statt, ein bedeutender Meilenstein, der auf der Grundlage der Schlüsselwerte der Veranstaltung Qualität, Innovation, Schönheit und – heute mehr denn je – Nachhaltigkeit zelebriert wird. Nach zwei aufgrund der Pandemie außerordentlich schwierigen Jahren, auf die wir mit der Organisation des Supersalone reagiert haben, blickt nun der Salone seiner langen Geschichte bewusst in die Zukunft. Das Ziel ist hoch gesteckt – es soll gezeigt werden, dass es möglich und notwendig ist, wieder große internationale Veranstaltungen mit Teilnehmer- und Besucherpräsenz zu organisieren und dabei Kriterien der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins mit der Produktion von Einrichtungssystemen zu verbinden.

“Der Salone del Mobile war seit eh und je ein Katalysator für Kreativität und Energie. Er bewirkt Schönheit, Inklusion und neue Chancen. Wir waren stets ein Ort des Dialogs und des Schaffens, in Mailand so wie bei den Veranstaltungen in Shanghai und Moskau. Heute, da wir wie alle über den Krieg in der Ukraine schockiert sind, glauben wir umso mehr an den Wert unserer Rolle als Knotenpunkt von der Welt offen gegenüberstehenden Kulturen und Stilen“ , sagt Maria Porro, Präsidentin des Salone del Mobile.Milano. “Wir können nicht stehenbleiben, sondern haben vielmehr die Pflicht, die Schaffung von möglichst nachhaltigen Design-, Produktions- und Vertriebslösungen zu beschleunigen; heute brauchen wir mehr denn je einen ethischen Designansatz.“ Auf dem Salone werden wir viele Unternehmen sehen, die sich der Schaffung von Einrichtungsgegenständen verschrieben haben, deren Ziel das Wohlergehen der Umwelt und der Menschen ist.

Der Salone del Mobile.Milano hat eine Reihe von Leitlinien beschlossen und in Umlauf gebracht, die den Ausstellern und denjenigen, die Stände entwerfen und bauen, helfen sollen, grundlegende Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Es wird ihnen empfohlen, wiederverwendbaren Materialien (wie Holz), recycelten Materialien (Upcycling), Materialien mit geringer Umweltbelastung oder FSC- und PEFC-Zertifizierung den Vorzug zu erteilen, die logistische Nachhaltigkeit der Bezugsquellen der Materialien selbst zu berücksichtigen und beim Aufbau der Stände umweltverträgliche Produkte und Geräte zu verwenden, die Vergeudung von Material, Strom und Wasser zu vermeiden, zu gewährleisten, dass “Anpassungsfähigkeit” und “Zerlegbarkeit zwecks Wiederverwendung” als wichtigste Grundsätze für die Auswahl der Komponenten gelten, aus denen das Projekt bestehen wird, wobei von vornherein berücksichtigt wird, wo und wie sie wiederverwendet

oder entsorgt werden können. Die Messe verpflichtet sich ihrerseits, die gleichen Empfehlungen bei der Realisierung der gemeinsamen Bereiche auf dem Messegelände zu befolgen.

Salone Design with Nature ©Mario Cucinella Architects

Auf diese Weise wird der 60. Salone del Mobile.Milano die Fortschritte von Kreativen, Designern, Brands und Unternehmen zu diesem Thema in Szene setzen. Durch die Einbeziehung der jungen Talente des SaloneSatellite wird er auch auf die neuen Generationen setzen, die eine gerechtere und verantwortungsvollere Produktion und Nutzung anstreben, da sie in einer Krisenzeit aufgewachsen sind.

Bei den Veranstaltungen im Jahr 2022 werden insgesamt über 2.000 Aussteller vertreten sein, darunter etwa 600 junge Designer unter 35 Jahren. Jeder von ihnen wird seine Identität in völliger kreativer Freiheit zum Ausdruck bringen können. Nach Betreten des Messegeländes wird sich der Besucher in Ständen bewegen, die gleichzeitig architektonische und kommunikative Elemente sind. Es sind Räume, die den Besucher empfangen, um ihm die neuen Kollektionen und das Lifestyle-Konzept der einzelnen Marken zu zeigen. Das ist ein immersives Erlebnis, das seit eh und je den Salone del Mobile kennzeichnet und im internationalen Messewesen einmalig macht.

Im Juni werden auch die Biennale EuroCucina mit der Begleitveranstaltung FTK (Technology For the Kitchen) und die zweijährlich ausgerichtete Internationale Bad-Ambiente-Messe stattfinden. Die Küche wird ihre Rolle als multifunktionaler Raum, als Ausdruck des zeitgenössischen Lebens bekräftigen, dessen Grenzen zu anderem häuslichem Ambiente immer mehr verschwimmen, bis sie schließlich ganz verschwinden – ein fließender, hybrider, integrierter Raum und der Schwerpunkt des Hauses, ein soziales Verbindungselement, das nicht nur die Grundbedürfnisse befriedigt.

Über 600 Teilnehmer werden auf dem 23. SaloneSatellite vertreten sein. Das Thema lautet dieses Mal “DESIGNING FOR OUR FUTURE SELVES / PROGETTARE PER I NOSTRI DOMANI” (Für uns selbst, für unsere Zukunft gestalten). Das diesjährige Event fordert uns auf, über ein inklusives Design nachzudenken, das Autonomie, Komfort, Bewegung, Benutzerfreundlichkeit, Interaktion und Sicherheit für alle begünstigt. Der Salone Satellite erneuert auch sein Layout, das das Thema des Platzes als Begegnungsort in den Mittelpunkt stellt und die Rolle dieses Events als Förderer neuer Beziehungen zwischen den internationalen Designschulen, jungen Menschen, den neuen Startups und der Welt der Produktion betont. Basierend auf den Erfahrungen des “supersalone” wird es wieder ein interessantes Talk-Show-Programm geben, das die Veranstaltung mit Gesprächsrunden und Debatten bereichert, die von den herausragendsten Vertretern der zeitgenössischen Designszene geführt werden.

Der gesamte Holz- und Einrichtungssektor hat im Jahr 2021 ein wahres Rekordergebnis erzielt, was auch den eng mit dem Wohnambiente in Zusammenhang stehenden Zweigen und einem Möbel- Makrosystem zu verdanken ist, welches allein über die Hälfte des Gesamtumsatzes der Lieferkette ausmacht.

Gemäß dem vom Studienzentrum FederlegnoArredo erstellten Vorabschluss 2021 verzeichnet die gesamte Lieferkette mit einem Produktionsumsatz von über 49 Milliarden Euro einen Anstieg von 14,1 % im Vergleich zu 2019. Das Makrosystem der Einrichtungs und Beleuchtungsbranche entwickelte sich dynamisch und schloss 2021 mit einem Umsatz von über 26 Milliarden Euro und einer Handelsbilanz von 9,3 Milliarden Euro mit einem Plus von 11 % im Vergleich zu 2019 ab. Der italienische MSA-Markt schloss 2021 mit +12,8% gegenüber 2019 ab, während die Exporte um +9,4% wuchsen.

Der 60. Salone del Mobile.Milano wird auch die Grenzen des Messegeländes überschreiten, um die Stadt zu erreichen. Ab 7. Juni wird in der Sala delle Cariatidi des Palazzo Reale eine monumentale, ortsspezifische Filminstallation zu sehen sein, die 11 Werten gewidmet ist, welche seit jeher in der DNA der Messeveranstaltung verankert sind.

Nach dem Erfolg des letztjährigen Supersalone, der in nur fünf Tagen 60.000 Besucher zählte, wollten wir auch in diesem Jahr wieder einen starken Beitrag leisten, indem wir die Institutionen, Fiera Milano und die Organisatoren bei der Vorbereitung einer Veranstaltung unterstützen, dank der Mailand und Italien erneut zur internationalen Spitzenklasse zählen werden.

Aus Anlass des Salone del Mobile.Milano arbeitet Federlegno Arredo Eventi konstruktiv mit der Italienischen Agentur für Außenhandel – ICE -, der staatlichen Agentur zusammen, die die wirtschaftliche und kommerzielle Entwicklung unserer Unternehmen im Ausland unterstützt und die Attraktivität Italiens für ausländische Investitionen in Italien fördert, um eine Reihe strategischer Aktivitäten zu entwickeln, die das Interesse und die Teilnahme ausländischer Akteure, insbesondere von Buyers, Architekten, Innenarchitekten und Journalisten, am Salone von Jahr zu Jahr fördern. Auch in diesem Jahr hat ICE dem Salone del Mobile.Milano eine bedeutende, wertvolle Unterstützung gewährt, um möglichst viele qualifizierte ausländische Fachleute nach Mailand zu bringen, was die Fähigkeit des Landes beweist, als System zum Nutzen der Unternehmen und der Territorien zu wirken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Salone del Mobile