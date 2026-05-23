70 Jahre Senoplast – Tradition und Innovation mit Blick in die Zukunft

Seit 1956 hat sich Senoplast zu einem international erfolgreichen Unternehmen entwickelt – mit Produkten, die heute weltweit in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen Einsatz finden. Ein Beispiel dafür ist die neue senosan Textile Look Oberfläche, die Optik und Haptik von Textilstrukturen mit den bewährten Eigenschaften hochwertiger Kunststoffoberflächen vereint.

Aus den Anfängen von Senoplast im Salzburger Pinzgau ist über die Jahrzehnte ein international tätiges Unternehmen geworden, das heute zu den führenden Anbietern erstklassiger Kunststoffoberflächen zählt. Senoplast-Produkte finden sich in Möbeln, Fahrzeugen, Kühlgeräten und unzähligen weiteren Anwendungen, in denen hochwertige Optik und Haptik sowie einfache Verarbeitbarkeit zählen. Im Jubiläumsjahr 2026 feiert das Unternehmen seine Tradition und die vielen Innovationen, die Senoplast so erfolgreich machen.

„70 Jahre Senoplast sind für uns Anlass, stolz zurückzublicken – vor allem aber auch motiviert nach vorne zu schauen. Innovation, Qualität und Kundennähe waren immer zentrale Erfolgsfaktoren und werden auch zukünftig unseren Weg bestimmen“, sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch & Co. GmbH.

senosan Textile Look: Oberfläche als Statement

Wie viel Innovation, Materialkompetenz und Designanspruch in den Produkten von Senoplast steckt, zeigt die aktuelle senosan Textile Look Oberfläche. Dieser besondere Kunststoffverbund besitzt die Optik und Haptik textiler Strukturen und wirkt auf den ersten Blick wie ein hochwertiges Gewebe. Gleichzeitig besitzt die einzigartige Platte alle Vorteile einer modernen Kunststoffoberfläche – von der Robustheit über die Verarbeitbarkeit bis zur Reinigungsfreundlichkeit. Damit eröffnet senosan Textile Look neue Gestaltungsmöglichkeiten – etwa in Reisemobilen oder im hochwertigen Interior Design.

Tag der offenen Tür: Hinter die Kulissen blicken

Am 27. Juni 2026 lädt Senoplast gemeinsam mit den weiteren Unternehmen der Klepsch Group zum Tag der offenen Tür nach Piesendorf ein. Die Besucherinnen und Besucher haben dann die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Produktionsstandorts zu werfen. Auf dem Programm stehen Werksrundgänge, Einblicke in die Kunststoffverarbeitungsanlagen und Produktionsprozesse sowie ein buntes Rahmenprogramm. Darüber hinaus kann man die Menschen kennenlernen, die Senoplast ausmachen. Der Tag richtet sich an ein breites Publikum: an Familien der Mitarbeitenden, an Nachbarinnen und Nachbarn aus der Region und an alle, die einen der wichtigsten Arbeitgeber im Pinzgau aus nächster Nähe erleben wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.senoplast.com

Quelle. Senoplast