75 Jahre Parkett: HARO feiert 2025 beeindruckendes Jubiläum

HARO Parkett und Bodenbeläge stehen für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Hamberger kombiniert traditionelles Handwerk mit modernster Technologie, um exklusive Böden in vielfältigen Designs und Oberflächen in Deutschland zu fertigen. Zertifiziert mit den Blauen Engel sorgen Sie für wohngesunde Räume mit Wohlfühlgarantie.

Die Geschichte der Hamberger Unternehmensgruppe wurde seit ihrer Gründung 1866 durch innovative Ideen und mutige Entscheidungen geprägt. 1950 investierte man vorausschauend in die moderne Industrieproduktion von mehrschichtigem Parkett. Der Startschuss für einen völlig neuen Unternehmenszweig. 75 Jahre später ist HARO Deutschlands größter Parketthersteller. Um das Jubiläumsjahr gebührend zu feiern, hat man sich ein attraktives Paket ansprechender Aktionen ausgedacht. Jede Aktion zelebriert 75 Jahre HARO Parkettgeschichte und den Anspruch diesem Erbe heute und in Zukunft gerecht zu werden.

75 Jahre HARO – ein Grund zum Feiern

Parkett für alle: HARO revolutionierte die Verlegetechnik

Als Hamberger 1950 mit der Produktion von mehrschichtigem Lamellenparkett begann, war dies zur damaligen Zeit eine bahnbrechende Evolution. Das innovative Herstellungsverfahren ermöglichte die schnellere und effizientere Verlegung zu wirtschaftlichen Preisen und passte hervorragend in die Ära des deutschen Wirtschaftswunders. Damit trug Hamberger mit der Marke HARO zur Erfolgsgeschichte des Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit bei. Mit der ersten Preisaktion im Jubiläumsjahr schreibt man bei HARO diese Erfolgsgeschichte fort. Vier attraktive original HARO Parkettartikel, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel und Qualität Made in Germany, gibt es zu Jahresbeginn zum Aktionspreis.

Holz trifft Technik: Neuartige Oberflächen im Parkettmarkt

Mit dem neuartigen Polymerholz reagierte Hamberger 1979 zielsicher auf den herrschenden Zeitgeist: Durch den Einsatz von moderner Chemie entstand ein mit „härtenden Kunststoffen“ getränktes Parkett, das 4-mal widerstandsfähiger und unübertroffen pflegeleicht war. Heute steht Natürlichkeit und Authentizität im Fokus der Kundenwünsche. Durch ein patentiertes Herstellungsverfahren erzielt man die Haptik und Anmutung von Jahrzehnte alten Holzdielen mit erhabenen Ästen und natürlichen Vertiefungen.

Nachhaltigkeit bei Bodenbeläge

Boden mit Zukunft: Selbst verlegen leicht gemacht!

Wohntrends sind auch immer Spiegel ihrer Zeit. 1983 reagierte HARO mit dem innovativen System-Fertigparkett auf die wachsende Bewegung des Heimwerkens: Individualität, Kreativität und die aufkommende Fußbodenheizung machten den modernen Systemboden aus Holz zum Verkaufsschlager. Durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe und eine unübertroffene Klimabilanz ist HARO Parkett auch heute der Boden mit Zukunft. Im Jubiläumsjahr wird es eine neue Landhausdiele ECO im praktischen Kofferraumformat geben, die speziell für die Renovierung kleinerer Räume und Wohnungen entwickelt wurde und damit einmal mehr die Vielseitigkeit eines modernen Klassikers beweist.

Design und Innovation

Vor 75 Jahren startete die Parkettfertigung bei Hamberger mit dem sogenannten Lamellenparkett. Das zweischichtig aufgebaute Fertigparkett hatte eine Länge von 200 cm, war 15 cm breit und besaß eine 6 mm starke Nutzschicht aus Eiche. Das innovative Herstellungsverfahren revolutionierte den Bodenmarkt und begründete die HARO Erfolgsgeschichte bis heute. Auch im Jubiläumsjahr wartet man mit einer echten Weltpremiere auf: Das extrabreite Plaza Design erhält einen neuen Look. Ein eleganter Verband ausgewählter Lamellen bringt natürliche Bewegung in die Fläche. Mit dieser echten Produktneuwicklung sieht man auch im Jubiläumsjahr die Innovationskraft von HARO.

Die Neuheiten von HARO

Deutschlands Landhausdiele Nummer 1

Mitte der 90er-Jahre entwickelte sich das Schiffsbodendesign zum absoluten Verkaufshit. Dieses Parkettformat wurde für HARO so ikonisch, dass die Firma Hamberger branchenintern als „Mr. Schiffsboden“ genannt wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Landhausdiele zum Verbraucherliebling und HAROs Landhausdiele Eiche Sauvage, die erstmals 2006 auf den Markt kam, etablierte sich als Deutschlands Landhausdiele Nummer 1 mit über 5 Millionen verkauften Quadratmetern. Für einen Umsatzstarken Herbst wird es im September eine zweite Preisaktion mit Deutschlands Landhausdiele Nr. 1 geben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: HARO