85 neue Aussteller auf der EspritMeuble in EspritMeuble

Die 11. Ausgabe der EspritMeuble-Messe, dem „internationalen Treffen der Möbelprofis“, erwartet 13.000 Fachleute. für vier Tage, vom 18. bis 21. November, über 45.000 m2 im Pavillon 1 des Ausstellungszentrums Porte de Versailles in Paris.

Auf dem Programm nach einer erfolgreichen 10. Ausgabe (12.271 Besucher im Jahr 2022): Neue Produkte und Innovationen von 350 ausstellenden Marken, Konferenzen und runde Tische, Austausch zwischen Akteuren der Branche, alles im Zeichen der Geselligkeit und Geschäft.

Für diese neue Ausgabe freut sich die Messe, 85 neue Aussteller aus den verschiedenen Bereichen der Messe begrüßen zu dürfen. Im Möbel-, Sitz-, Bett- und Dekorationsbereich gibt es 50 neue Marken zu entdecken, darunter Imperial Line, Meubar und Atlas Home. Im Bereich der Elektro- und Haushaltsgeräte werden 35 neue Marken werden ausstellen; Darunter sind große Hersteller wie Nobilia, Candy, Miele, Rosières, Houzz, Schüller, Haier, Schneider, Cosentino .

Weiters findet erstmal das Format „EspritContract“ statt, bei dem sich Vertragsakteure (Innenarchitekten, Dekorateure, Entwickler, Akteure im Gastgewerbe oder im Dienstleistungssektor, Projektmanagementunterstützung, FF&E/„Möbel, Einrichtungsgegenstände“, öffentliche oder private Projektleiter usw.) treffen. In seiner ersten Ausgabe habe sich bereits große Marken wie Fermob, Calligaris, Roche Bobois, Hotelys, BSH/Gaggenau, Haier, Scavolini… angemeldet.

„M Awards“ und thematische Führungen

Ein weiteres wichtiges Ereignis sind die „M Awards“, die Trophäen, die die besten auf der Veranstaltung ausgestellten Innovationen in den folgenden Kategorien auszeichnen: „Möbel“ (Tisch, Stuhl, Stauraum, Schlafzimmer, Ankleidezimmer); „Sitz“ (Sofa, Sessel, Bank); „Bettwäsche“ (Matratze, Boxspringbett, Bettwäscheset); „Küche“ (Küchenmöbel); „Haushaltsgeräte“ (Großgeräte, Sanitärartikel); „Ausrüstung und Zubehör“ (Lösungen für Raumplanung, Dekoration, ergonomische Ausstattung, Beleuchtung, Küchenzubehör, Bettwäsche und Zubehör für Parabettwäsche); „Dienstleistungen“ (Dienstleistungen, Schulung, Technologie); und nicht den „Sonderpreis für Umweltverantwortung“ (Nachhaltigkeit, Umweltverantwortung, CSR usw.) zu vergessen. Diese Trophäen werden von einer Jury aus Vertretern der Fachpresse und nationalen Einkäufern am Samstag, 18. November, um 18:30 Uhr im „Place du Village“ verliehen.

Über die verschiedenen Bereiche der Messe hinaus bieten die Organisatoren auf der EspritMeuble thematische Führungen an. Auf dem Programm: „New Exhibitors Route“ (alle neuen Marken anwesend); „M-Awards-Führung“ (Marken, die an den oben genannten Trophäen teilnehmen); „Umweltbewusste Führungen“; „Führung Made in France“; und eine Führung im Contractbereich.

Jérôme Libeskind, ein Wirtschaftsjournalist, der insbesondere bei BFM Business und iTélé gearbeitet hat gibt Einblicke in die Trends und Perspektiven von morgen, wie Digitalisierung und Customer Journey bzw wie werden Geschäfte im Zeitalter der Dienstleistungswirtschaft, Rekrutierung und Bindung von Verkäufern, Second Life und Recycling gemacht.

Keynote von außergewöhnlichen Unternehmer

Aber das ist nicht alles ! „Das Tüpfelchen auf dem i“: Am Montag, den 20. November, um 18:30 Uhr werden die Besucher auf dem „Place du Village“ zu einer ungewöhnlichen „Keynote“ eingeladen, die von einem außergewöhnlichen Unternehmer Serge Trigano gehalten wird. Nachdem er jahrelang Präsident der Club Méditerranée-Gruppe war, betrieb er mit seinen beiden Söhnen Benjamin und Jérémie anschließend erfolgreich die Hotelkette „Mama Shelter“, die heute im Besitz der Accor-Gruppe ist. Aber die Familie Trigano stellt sich nun einer neuen Herausforderung: Sie möchte sich ein Hotel schaffen, das erschwinglich ist und gleichzeitig bestimmte Luxuscodes beibehält, wie zum Beispiel die Qualität der Bettwäsche. Ein Hotel, das den heutigen ökologischen Fragen voll und ganz Rechnung trägt und Holz als Baumaterial verwendet. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, haben sich Serge, Benjamin und Jérémie erneut mit Philippe Starck für das Design und dem Büro „Valode & Pistre“ für die Architektur zusammengetan. Es wird „Oh Baby“ heißen und die erste Hoteleröffnung ist für 2025 geplant.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: EspritMeuble