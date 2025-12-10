LEICHT – Das sind die Gewinner des Global Kitchen Design Award 2025

Vielfalt und Qualität der eingereichten Entwürfe zur Planung von Innenräumen verdeutlichen die umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten, die das LEICHT-Portfolio über den Küchenbereich hinaus eröffnet. Der Global Kitchen Design Award fand am 18. Oktober 2025 seinen Höhepunkt mit der Preisverleihung in der LEICHT I WELT am Unternehmenssitz in Waldstetten. Wie im Vorjahr haben Gäste der Veranstaltung die Projekte live und vor Ort bewertet.

Seit 2015 bietet der Global Kitchen Design Award als einzigartiger Ideenwettbewerb der Branche die Chance, einfallsreiche Küchenkonzepte auf internationaler Ebene vorzustellen. Teilnehmen können LEICHT-Partnerinnen und -Partner, Architektinnen und Architekten sowie Interior-Designerinnen und -Designer. So schafft der Award eine lebendige Plattform für das immense Potenzial des globalen LEICHT-Netzwerks mit über 1.000 Kontakten. Ziel des Wettbewerbs ist es, sowohl Handelspartnerinnen und -partnern, als auch Endkundinnen und -kunden neue Impulse für kreative Planungs- und Einrichtungsideen zu geben. Die Website www.global-kitchen-design.com dient dabei nicht nur als digitaler Sammelort der Einreichungen, sondern auch als stetig wachsendes, weltweites Archiv anspruchsvoller Küchenkonzepte – eine wahre Quelle der Inspiration für die Küchenbranche und alle, die sich für individuelle Innenraumgestaltung interessieren.

Bei der Preisverleihung des Global Kitchen Design Awards 2025 freute sich Hass Küchen und Raumdesign über den begehrten ersten Platz. Foto: LEICHT | Constantin Meyer

Platz 1 für Hass Küchen und Raumdesign aus Besigheim: Eine Planung, die offene Küche und markante Spitzdach-Architektur hervorragend vereint

Die mit dem ersten Platz ausgezeichnete Küchenplanung wurde in einem privaten Wohnhaus in Backnang (Baden-Württemberg) realisiert. Neben ihren funktionalen Qualitäten und der handwerklich perfekten Ausführung steht die maßgeschneiderte Küche des diesjährigen Siegers auch für den aufgeschlossenen und individuellen Lebensstil der Familie, die das Haus besitzt. So prägt eine nahtlose Ästhetik das harmonische Gesamtbild mit der Gestaltungslinie CONTINO≡12, die sich in den hochwertigen Architekturfarben Les Couleurs® Le Corbusier® präsentiert. Alle Möbelfronten sind in dem Programm CLASSIC-FS im frischen Grünton vert anglais clair gestaltet, ideal ergänzt durch das helle Graubraun ombre naturelle claire für breite Blenden, die einen fließenden Übergang zu den Holzpaneelen unter dem Spitzdach bilden.

Viel Platz für Funktionen wie einen Weinschrank, die Kühl-Gefrierkombination und den Backofen bietet eine hohe, grifflose Schrankwand. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich die Bereiche zum Kochen und Spülen mit passenden Ober- und Unterschränken sowie der Kücheninsel, die sich zum offenen Wohnbereich hin ausrichtet. An den hölzernen Akustikpaneelen angebrachte Spots zaubern ein abwechslungsreiches Spiel von Licht und Schatten auf die modernen Fronten der Hängeschränke. Eine Arbeitsplatte aus matt-grünem Naturstein unterstreicht die einzigartige Raumwirkung der Architekturküche, deren präzise Planung bis ins kleinste Detail reicht. Nahezu unsichtbar in die Hochschrankwand integriert, führt eine Durchgangstür in einen Raum, in dem Waschmaschine und Trockner kompakt in einem Einschubtürenschrank untergebracht sind. Bodenlange, auf Gehrung gearbeitete Türen verstärken die ruhige und edle Wirkung des Gesamtkonzepts.

Platz 2: Cala Keukens & Interieur aus Tessenderlo, Belgien. Foto: LEICHT | Wim Flebus – Flex 71 Photography

Den zweiten Platz sicherte sich Cala Keukens & Interieur mit einer zeitlos eleganten und repräsentativen Küche, die durch platzsparende Raumlösungen überzeugt

Bei der Renovierung eines Apartments in einer ruhigen Wohngegend der Stadt Hasselt (Belgien) wurde der Wohnbereich umgestaltet, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen. Eine moderne, helle und repräsentative Wohnküche mit großem Esstisch nimmt nun den Platz der alten Eckküche ein. Funktionale Lösungen mit feinen Designdetails zeichnen die prämierte Küchenplanung aus. Ein besonderer Clou ist das in den Küchenbereich eingebaute Homeoffice: Hinter raumhohen weißen Schiebetüren verborgen steht ein vollwertiger Arbeitsplatz für zwei Personen mit Schreibtisch, Computer, Hängeschränken und einem Fernsehgerät bereit. Wie gewünscht, wird das Kücheninterieur mit angenehm warmweißem Licht beleuchtet, das den neu gestalteten Raum zum geselligen Mittelpunkt des Familienlebens macht. Die wohnliche Küche ist mit hochwertigen weißen Möbeln, innovativen Küchengeräten und einem stilvollen Weinkühlschrank ausgestattet, der zugleich als Blickfang dient. Um eine klare Linienführung mit warmer Anmutung zu realisieren, wählte das Planungsstudio grifflose Fronten der Architekturküche LEICHT in der Ausführung CERES in Schneeweiß, kombiniert mit ORLANDO im natürlichen dunklen Farbton bergrobinie

Platz 3: La Cucina Küchenstudio aus Schweinfurt. Foto: LEICHT | Roland Borgmann

Den dritten Platz erreichte La Cucina mit einer offenen Küchenplanung, die minimalistisches Design und erweiterte Funktionen in Einklang bringt

In einem exklusiven Eigenheim in der Nähe von Fulda realisierte La Cucina aus Schweinfurt eine zum Sichtbeton-Look der Architektur passende, zeitlos schöne und funktionale Küche. Als Herzstück des neuen Gebäudes dient eine nach allen Seiten offene Küchenzone im Erdgeschoss, die nahtlos in die einladend wirkenden Wohnbereiche übergeht. Prägend für das Gesamtbild des Interieurs ist die Kücheninsel mit Spüle und Kochfeld im erdig leuchtenden Rotton „l‘ ocre rouge“ aus dem Farbsystem Les Couleurs® Le Corbusier®.

Auf Wunsch der Familie, die gerne kocht, erhielt das aus Elementen der Gestaltungslinie CLASSIC-FS-C bestehende Möbelstück eine hochwertige Naturstein-Arbeitsplatte. Hinter und neben dem freistehenden Küchenblock unterstreichen geradlinige, grifflose Fronten mit der Oberfläche BONDI in olivgrau die skulpturale Wirkung des Küchenensembles. Die ebenfalls gewünschte Garderobe wurde als Raumteiler in die Küchenplanung integriert. Auf der Eingangsseite ist das raumhohe Möbel bequem zugänglich, um Mäntel, Taschen und Schuhe stilvoll unterzubringen, damit der ruhige und klare Charakter der Innenarchitektur im Alltag bewahrt bleibt. In der Küche bietet der maßangefertigte Korpus Stauraum und nimmt neben Elektrogräten wie Spülmaschine, Kühlschrank und Backofen auch Geschirr und Küchenzubehör auf. Die bis ins Detail durchdachte Lösung strukturiert den architektonischen Raum und verbindet puristische Gestaltung mit praktischer Multifunktionalität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT