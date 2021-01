ABS Kante Indian Oak rot – Eiche mal anders

Ein wenig erinnert es an skandinavisches Design: die rote Farbe, das helle Holz. Die neue Kante von Ostermann lässt an malerische Holzhütten vor skandinavischen Fjorden denken. Also eher Schweden als Indien. Warum dann Indian Oak? Die indische Eiche, der das neue Dekor nachempfunden ist, gibt es durchaus und sie ist, wie der Name vermuten lässt, in asiatischen Gefilden heimisch. Bei der Kante dagegen handelt es sich um ein Fantasiedekor, das sich auch etwas nördlicher wahrlich wohlfühlt. Sie passt zum gleichnamigen Plattendekor von Pfleiderer wie Kreuzschlitz auf Schraube! „Indian Oak rot“ ist Teil der neuen Pfleiderer „Design Kollektion 2021-2024“ und innerhalb dieser der Linie „Summertime“ zugeordnet.

Passt perfekt: ABS Kante „Indian Oak rot“ von Ostermann

Um die zierlichen Linien der Pfleiderer-Platte perfekt auf die Kante zu übertragen, bietet Ostermann die ABS Kante „Indian Oak rot Holzpore“ an. Diese ist optisch und haptisch dem Eindruck von echtem Holz nachempfunden. Mit einer Verfügbarkeit ab Lager in den Standard-Abmessungen 23, 33, 43 und 100 x 1 bzw. 2 mm können Handwerker flexibel auf Kundenwünsche reagieren. Alle Informationen zu den neuen Kanten finden Tischler/Schreiner unter dem Suchbegriff „#Highlights02“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Gut kombiniert: ein Dekor, verschiedene Stile

Der Grundton des Dekors „Indian Oak rot“ ist ein heller Eicheton. Die Struktur ist einer echten Holzmaserung nachempfunden und spiegelt sie mit all ihren Unregelmäßigkeiten wider. Die rostrote Farbe der Maserungslinien hebt diese Unregelmäßigkeiten auf eine besondere Art und Weise hervor. Trotz des auffälligen Designs lässt sich die neue Ostermann-Kante gut mit verschiedenen Einrichtungstrends verbinden:

• der leicht skandinavische Look eignet sich für nordische Einrichtungen

• klassische Eiche-Einrichtungen lassen sich durch das lebendige Dekor auflockern

• die kontrastreiche Holzstruktur passt gut zu metallischen Industrial-Elementen wie z.B. schwarzen Tischbeinen, die im Handumdrehen einen Loft-Look herbeizaubern

Kleiner Auftrag? Kein Problem

Während Wohnraum immer teurer wird und die Anzahl der Single-Haushalte zunimmt, legen gleichzeitig immer mehr Menschen Wert auf Qualität im eigenen Heim. Besondere Lösungen für kleine Räume und Möbel sind derzeit gefragt wie nie. Hierfür liefert Ostermann Kanten schon in Kleinstmengen ab 1 Meter. Mit der schnellen Lieferung just in time können Handwerker Aufträge zeitgerecht in hoher Qualität fertigstellen. Auf geht’s! Das nächste Projekt wartet bereits.

Ostermann Tischplatte Indian Oak Red

Quelle: Ostermann