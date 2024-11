ABS-Möbelkanten in angesagten Unifarben

Ostermann ist immer am Puls der Zeit und hat frühzeitig die passenden Kanten zu den kommenden Möbeltrends am Lager

Im Bereich der Unifarben sind das vor allem sehr intensive und dabei aber pudrig-matte Töne, die sich gut miteinander, aber auch mit matten Holz- und Steindekoren oder mit den angesagten Metalloberflächen kombinieren lassen. Den aktuellen Entwicklungen zufolge wird man die neuen Unis künftig an vielen Stellen nicht nur als Kontrast, sondern auch vollflächig im Raum sehen. Passend zum Trend hat Ostermann natürlich auch die Lösung für die Schmalfläche im Sortiment: Unter den angesagten Kanten befinden sich rustikale Grüntöne wie Agavengrün und Khaki, grünblaues Bleu Pétrole sowie warme Rottöne, die vom Indianrot über Orange bis zum terracottafarbenen Adobe reichen. Bei den helleren Farben empfehlen die Experten Kanten in den Farben Senf oder Graubeige. Alle genannten Kanten sind ab Lager in vielen Standardbreiten und unterschiedlichen Stärken verfügbar und werden innerhalb von 24 Stunden geliefert. Verarbeiter, die mit Nullfugentechnologien arbeiten, erhalten diese auch mit einer speziell auf die jeweilige Technologie abgestimmten Funktionsschicht. Wer auf Wirtschaftlichkeit achtet, bestellt die Kanten bei Ostermann am besten gleich zusammen mit den übrigen Materialien für den Möbelbau, wie Werkstattbedarf, Korpusverbindern oder Griffen, und spart so Zeit und Lieferkosten. Alle genannten Kantenhighlights findet man auch unter dem Suchbegriff „#Highlights11“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Natürliches Grün

Die Grüntöne für die Möbel der nächsten Generation sind vor allem eines: rustikal und natürlich. Sie bewegen sich eher in Richtung Olivgrün und haben deutlich erdige Nuancen. Passend zu diesem Trend empfehlen die Ostermann-Experten die ABS-Kanten Agavengrün miniperl, Khaki Mikrostruktur und Graubeige miniperl. Eine etwas farbenfrohere Empfehlung ist auch die an einen türkisblauen Bergsee erinnernde ABS-Kante Bleu Pétrole miniperl.

Warmes Orangerot

Im Rot-Spektrum geht der Trend eindeutig in Richtung der warmen und helleren Orangetöne, hier aber pudrig und keineswegs knallig. Man stelle sich hier die sanften Herbstfarben des Indian Summer vor. Die Ostermann-Experten empfehlen für diesen Farbbereich die ABS-Kante Orange Veloursstruktur. Wer es etwas weniger auffällig mag, wählt die etwas dezenteren ABS-Kanten Indianrot miniperl oder Adobe. Auch die ABS-Kante Senfgelb miniperl fügt sich harmonisch in das „feurige“ Farbspektrum ein.

… und wie man es perfekt kombiniert

Wem die Verwendung einer Farbe im Raum zu eintönig ist, der kann selbstverständlich auch zwei der modernen Unis miteinander kombinieren. Beispiele aus dem Rot-Bereich sind beiden Kanten Adobe und Indianrot. Im Grünbereich matchen die beiden Kanten Khaki und Agavengrün. Besonders harmonisch verbinden sich auch die beiden Kanten Bleu Pétrole und Graubeige. Wer besonders mutig ist, verbindet die beiden Kanten Orange und Senf und erhält damit eine Kombination, die mit ihren warmen Sommerfarben auch im Herbst und Winter gute Laune macht.

Alles aus einer Hand

Um seine Arbeitskraft zeit- und ressourcensparend einzusetzen, kann man die gewählten Möbelkanten bei Ostermann gleich zusammen mit vielen anderen Materialien für den Möbelbau, wie Leimen, Reinigern, LED-Profilen, Griffen oder Korpusverbindern, bestellen. Hier reichen ein paar Klicks im Online-Shop oder ein kurzer Anruf und die Waren werden zuverlässig und schnell geliefert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN