ADA fokussiert Serienproduktion in Salonta: Neue Aufstellung stärkt Sortimentsbreite und Lieferfähigkeit

Die weiteren Werke an den ungarischen Standorten bleiben mit jeweils spezifischen Aufgaben fester Bestandteil der ADA-Gruppe. Mit dieser Fokussierung schafft ADA die Grundlage für stabile Lieferprozesse, marktorientierte Sortimente und eine langfristig tragfähige Positionierung im europäischen Möbelhandel.

Klare Fokussierung im Zuge der Neuaufstellung

Die Konzentration der Serienfertigung auf Salonta ist ein zentraler Baustein der neuen strategischen Ausrichtung. Ziel ist eine schlanke, planbare und wettbewerbsfähige Produktionsstruktur, die den Anforderungen des Handels nach Verlässlichkeit, attraktiven Einstiegspreisen und kurzen Lieferzeiten gerecht wird.

Neue Modelle auf den Partnertagen Ostwestfalen vorgestellt

Wie marktnah diese Ausrichtung bereits greift, hat ADA zuletzt auf den Partnertagen Ostwestfalen gezeigt. Präsentiert wurde eine Reihe neuer Modelle mit klarer Typenlogik, attraktiven Einstiegspreisen und hoher Serienfähigkeit. Im Fokus standen modulare Polstermöbelprogramme wie das Sofa PLURA, die durch strukturierte Baukästen, vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und flächentaugliche Konzepte überzeugen. Die Neuheiten sind gezielt auf die Anforderungen des Handels ausgerichtet: planbare Preispositionierungen, effiziente Fertigung und zuverlässige Lieferfähigkeit.

Salonta als Rückgrat der Serienkompetenz

Mit stabilen Kapazitäten, standardisierten Prozessen und moderner Infrastruktur ist Salonta optimal auf seriennahe Volumenprogramme ausgerichtet. Neue Modelle werden konsequent mit Blick auf moderne Fertigungstechniken, Materialqualität und Prozessexzellenz entwickelt – eingebettet in den Werksverbund der ADA Möbelwerke.

„Mit der Fokussierung auf Salonta schaffen wir die Basis für eine verlässliche Serienproduktion und marktfähige Sortimente“ , erklärt Christoph Grabner, Director Sales der ADA Möbelwerke. „Salonta steht für Kontinuität, Qualität und operative Stabilität – genau diese Eigenschaften sind für unsere Handelspartner entscheidend.“

Ausbau im Bereich Polster- und Boxspringbetten

Ergänzend zum Polstermöbelsortiment baut ADA in Salonta gezielt den Bereich Polsterbetten und Boxspringbetten aus. Die Verbindung aus klarer Typenlogik, abgestimmten Kopfteil- und Fußoptionen sowie wirtschaftlichen Grundausführungen schafft attraktive Einstiegslagen für den Handel. Standardisierte Fertigungsprozesse und stabile Kapazitäten sichern dabei eine verlässliche Lieferperformance – ein entscheidender Faktor für flächentaugliche Schlafkonzepte und Aktionsprogramme.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel

Begleitend zur Sortimentsentwicklung setzt ADA auf persönliche Betreuung und enge Zusammenarbeit. Bestehende Ansprechpartner begleiten Handelspartner von der Sortimentsplanung bis zur Auslieferung und sorgen für Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Mit der konsequenten Weiterentwicklung von Salonta als serienorientierten Produktionsstandort positioniert sich ADA langfristig als verlässlicher europäischer Hersteller für Polstermöbel sowie Polster- und Boxspringbetten – mit klarem Fokus auf Qualität, Planbarkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA