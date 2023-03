ADA Möbelwerke auf der Wohnen & Interieur 2023

Sonderschau „Austrian Gütezeichen Möbel“

Wer Wert auf hohe Qualität und regionale Produkte legt, sollte sich die Sonderschau am Stand A-0418 zum Thema „Austrian Gütezeichen Möbel“ nicht entgehen lassen. Österreichische Qualität zum Anfassen: 8 Hersteller der Österreichischen Möbelindustrie – darunter auch die ADA Möbelwerke mit Sofa „Novara“ – zeigen, was es mit Möbel made in Austria auf sich hat. Kommen Sie mit den Möbelexperten ins Gespräch und erfahren Sie mehr über die hohen Qualitätsstandards, die regionale Fertigung und das Handwerk aus Österreich. Mit etwas Glück nehmen Sie auch österreichisches Wohngefühl mit nach Hause: Täglich findet hier am Stand der Österreichischen Möbelindustrie ein Gewinnspiel mit attraktiven Interior-Preisen statt.

Sofa Novara: Spüren Sie österreichische Qualität hautnah auf der „Wohnen & Interieur“ in Wien

Forum „Nachhaltigkeit“

Wie nachhaltig ist die österreichische Möbelbranche bereits? In diesem Workshop (15. März 2023, 13:00 –15:00 Uhr) diskutieren Stakeholder aus der Branche über Kreislaufwirtschaft, Regionalität und Wertschöpfung. Wie Nachhaltigkeit bei Möbeln umgesetzt wird und welche Best-Practice-Beispiele es bereits gibt, erfahren Sie im Forum „Nachhaltigkeit“. Als Teilnehmer seitens der Möbelindustrie ist Margot Wisiak, CMO der ADA Möbelwerke, dabei. Denn Reuse und Recycle – mit einer Abfall-Verwertungsquote von 94 % – stehen auf der Agenda des ADA-Umweltmanagements weit oben.

Forum „Nachhaltigkeit“: Mit dabei Margot Wisiak, CMO der ADA Möbelwerke.

Österreichs größte Messe: Wohnen & Interieur

• Datum: 15. – 19. März 2023

• Zeit: Mi – Sa 10:00 – 18:00 Uhr // So 10:00 – 17:00 Uhr

• Ort: Messe Wien (Messeplatz 1, 1021 Wien)

• Sonderausstellung „Austria Gütezeichen“: Stand A-0418

• Forum Nachhaltigkeit: 15. März 2023, 13:00 –15:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

