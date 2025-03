ADA Möbelwerke – Neues Mitglied der Österreichischen Matratzen Allianz 

v.l.: Romeo David (Project Manager Sleeping bei ADA), Verena Judmayr (Co-Founder & Co-CEO bei MATR und Leitungsmitglied der Allianz), Margot Wisiak (Director Development & Marketing bei ADA)

Ein Schulterschluss für eine nachhaltige Matratzenwirtschaft

„Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema unserer Unternehmensphilosophie. Wir freuen uns, mit der Österreichischen Matratzen Allianz ein starkes Netzwerk zu unterstützen, das konkrete Lösungen für eine umweltfreundlichere Zukunft erarbeitet“, erklärt Romeo David, Project Manager Sleeping bei ADA. „Unser Ziel ist es, nicht nur langlebige und hochwertige Matratzen zu produzieren, sondern auch Verantwortung für deren gesamten Lebenszyklus zu übernehmen.“

Zirkularität als Zukunftsmodell

Die Österreichische Matratzen Allianz wurde im September 2024 vom Schaumstoff-Spezialisten NEVEON, dem Erfolgs-Start-up MATR und Betten Eberharter in Zusammenarbeit mit dem Climate Lab ins Leben gerufen. Ziel der Allianz ist es, den Kreislauf für Matratzen in Österreich zu schließen und somit wertvolle Ressourcen zu schonen. Jährlich fallen in Österreich über eine Million ausgediente Matratzen an, die bislang kaum nachhaltig verwertet werden können. Genau hier setzt man an und entwickelt Konzepte für zirkuläres Design, die Einführung eines digitalen Produktpasses und eine freiwillige Inverkehrbringungsgebühr. „Rund 80 Prozent der Umweltauswirkungen eines Produkts werden bereits in der Designphase bestimmt“, betont Verena Judmayer, Gründerin von MATR und Leitungsmitglied der Allianz. „Gemeinsam mit Unternehmen wie ADA, die auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Matratzen-Produktion zurückgreifen können, wollen wir langlebige, recycelbare und kreislauffähige Modelle auf den Markt bringen.“

Gemeinsam mehr erreichen

Die ADA Möbelwerke bringen ihre langjähriges Know-How und Innovationskraft in die Allianz ein und setzen sich aktiv für umweltfreundliche Lösungen in der Matratzenproduktion ein. Die Mitgliedschaft ist ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung nachhaltiger Unternehmensführung.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ada.at

Quelle: © ADA