ADA Möbelwerke: Rück- und Ausblick 2023/24

2023 – Reflektionen & Erfolge

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des erfolgreichen Markenrelaunchs: Aus den beiden Eigenmarken „ADA AUSTRIA premium“ und „ADA trendline“ wurde 2023 eine gemeinsame Marke: „ADA. Mindful Living“, mit der das Unternehmen gestärkt ins Jahr 2024 startet.

• M.O.W. – starker Partner für White Lable Bereich

Auf der M.O.W. in Bad Salzulfen wurde dem Handel erstmalig die neue Marke in zwei vollständig eingerichtete Kleinwohnungen präsentiert. Mit einem großen White-Label-Bereich verdeutlicht ADA, dass sie den Handel und deren Eigenmarken als verlässlicher Partner bestens unterstützen.

• Imageevent: Das ADA apartment

Der Höhepunkt des Markenrelaunchs fand Ende September und Anfang Oktober 2023 in Wien statt: das ADA apartment – ein 10-tägiges Imageevent. „So etwas hat es in unseren 66 Jahren noch nie gegeben. Neben der Influencer-Challenge und der offiziellen Eröffnung stellten wir bei diesem Event erstmalig die neue Marke – und vor allem das damit verbundene Mindful Living Gefühl – nicht nur Händler:innen, sondern auch Endkund:innen vor. Die Begeisterung war deutlich zu spüren.“, fasst Margot Wisiak, CMO bei ADA, das Event zusammen.

• Ausgezeichnete Möbel

ADA verbindet in seinen Möbeln Nachhaltigkeit mit Design und Funktionalität mit Innovation. Diese Visionen und ihre Umsetzungen wurden im Jahr 2023 mehrfach ausgezeichnet. Gleich drei Möbel erhielten den renommierten German Design Award: Sowohl die Sitzgruppen NOVARA und VERONA als auch die Essgruppe INA erhielten die Auszeichnung für ihr innovatives Design.

Sofa NOVARA: Eines der 3 ausgezeichneten Möbel des German Design Award 2023

Beim ICONIC Award stehen kreative Visionen im Mittelpunkt. Im Bereich “Innovative Interior“ gewann ADA insgesamt vier Auszeichnungen für die Essgruppe INA, das Bettsystem DECURO, das Massivholzbett GRAND NOBILE sowie für die Sitzgruppe VERONA.

Bett GRAND NOBILE ausgezeichnet mit dem “ICONIC Awards 2023: Innovative Interior”

• Bemerkenswerte Menschen

Auszeichnungen sind beim Familienunternehmen aber nicht nur den Möbeln vorbehalten. ADA Lehrling Verena Stadlhofer gewann dieses Jahr sowohl den Landeslehrlingswettbewerb als auch den Bundeslehrlingswettbewerb im Bereich Dekorieren und Tapezieren. „Das Besondere ist, dass wir bei ADA vorrangig polstern. Tapeten kleben, Vorhang nähen und Teppich verlegen ist nicht unser Kerngeschäft. Umso bemerkenswerter ist der große Erfolg von Verena. Wir sind alle sehr stolz auf sie.“, lobt ADA Vorstand Michael Wibmer die Auszubildende.

Verena Stadlhofer (ADA Lehrling und Gewinnerin des Bundeswettbewerbs) erhält Erfolgsprämie von Markus Höllerbauer, ADA Operations Manager am Standort Anger

• Gemeisterte Herausforderungen

„Vor allem zum Jahresende wird es uns nochmal deutlich bewusst, dass 2023 ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr war, geprägt von den Auswirkungen des Krieges, hohen Rohmaterialpreisen und rückläufigem Kaufverhalten. Mit diesen Herausforderungen hatten nicht nur wir, sondern die komplette Branche zu kämpfen. Wir können aber etwas aufatmen: Ab dem 4. Quartal sehen wir einen leichten Aufwärtstrend und sind zuversichtlich, dass es 2024 wieder bergauf gehen wird.“ , so ADA Vorstand Gerhard Vorraber.

• 2024 – Ein Blick in die Zukunft

„Selbstverständlich nehmen wir auch im kommenden Jahr an der M.O.W. teil, um unseren Händler:innen das neue Produktportfolio vor allem im White Label zu präsentieren. Außerdem findet vom 05. – 14. Juni 2024 wieder unsere Hausmesse im Showroom in Anger statt. Der Fokus liegt hierbei auf „ADA. Mindful Living“ und Neuentwicklungen für die Marke. Im Rahmen der Hausmesse wird es auch diverse Veranstaltungen für unsere Händler:innen und Tage der offenen Tür für Mitarbeiter:innen und die Region geben.“, verrät Margot Wisiak. „Es bleibt also weiterhin spannend bei uns.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA