ADA Möbelwerke: Zukunft des Wohnens

Das Wohnen verändert sich – zum einen durch neue gesellschaftliche Herausforderungen, beispielsweise nehmen Single-Haushalte immer mehr zu, zum anderen aber auch durch ein neues Wertebewusstsein. Denn was ist wirklich wichtig? Dass wir uns zu Hause wohlfühlen und ausleben können, dabei aber auch die Herkunft und Qualität der Dinge hinterfragen, mit denen wir uns umgeben.

Ein Wohnraum, viele Aufgaben, mehr Verwandlungstalente

Rückzugsort, sozialer Treffpunkt, Arbeitsplatz, Kreativzone, Wellnessbereich – das Zuhause ist unser Lebensmittelpunkt und wird unterschiedlich genutzt. Entsprechend vielseitig muss die Einrichtung sein und sich dem Lifestyle der Bewohner anpassen. Sofas von ADA sind deshalb nicht einfach eine Sitzgelegenheit, sondern flexible Verwandlungstalente.

Singlehaushalt? Urbanes Umfeld? Nur wenig Platz? Durch den aktuellen Trend zu Ein-Mann-(Frau)-Haushalten sind flexible Möbel gefragter denn je. Modulare Sofas, die Sie variabel anordnen, kombinieren und ergänzen, sind für kleine Wohnungen ideal.

Modulare, flexible Elemente sind ideal für kleine Räume: Sofa TRISTAN von ADA trendline

Wellness am Nachmittag gefällig? Ein Powernap auf der extrabreiten Chaiselongue, Augen schließen und wegdämmern auf Sofas mit Herz-Waage-Funktion – so bietet Wohnen Entspannung pur. Für Home-Office-Freunde wird ein integrierter Tisch mit Powerstation zum Lieblingsarbeitsplatz. Und wenn Sie mit Gästen rechnen, haben Sie mit Ausziehsofas immer eine Lösung parat – plus praktischem Stauraum. So passen sich ADA-Sofas im Handumdrehen veränderten Situationen an.

Sogar mit Topper! Ihre Übernachtungsgäste möchten nicht mehr nach Hause: Sofa SANDY von ADA AUSTRIA premium

Individualität ist angesagt

Woher Sie es bekommen? DAS perfekt auf Ihr Leben abgestimmte Möbel? Stellen Sie sich Ihr ADA-Sofa individuell von Kopf bis Fuß zusammen – angefangen bei den Funktionen und Maßen bis zu Materialien, Farben, Füßen und sogar Sitzkomfortvarianten. So entsteht Ihr Lieblingsstück, mit Ihren bevorzugten Funktionen, Ihrem ausgewählten Bezugsstoff, in Ihrer definierten Größe passend für Ihr Zuhause. Denn Individualität ist gefragt – in puncto Optik wie auch Komfort.

„FurNEARture“

Der Trend zu Einzelstücken geht auch mit dem höheren Bewusstsein für Nachhaltigkeit einher. Denn entspricht die Couch unseren Wünschen und passt sie noch nach Jahren zu unserem Lebensstil, behalten wir sie länger. Ausschlaggebend für die Langlebigkeit sind eine sorgfältige Verarbeitung und hohe Qualität im gesamten Produktionsprozess. Dazu kommt, dass wir Möbel, die „um die Ecke“ produziert werden, bevorzugen.

„FurNEARture“ heißt der Trend, der in Zeiten des Klimawandels auf kurze Transportwege, einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck und somit auf Regionalität setzt. Möbel von ADA AUSTRIA premium sind made in Austria, wie der Markenname schon verrät. Durch die regionale Fertigung ist man unabhängiger von globalen Lieferketten und dank des Gütezeichens kann man sichergehen, dass die regionale Wertschöpfungskette intakt ist.

Denn wo, wie und woraus produziert wird, wird bei der Möbelwahl immer entscheidender. Gefragt sind Recyclingmaterialien, Holz aus regionaler Forstwirtschaft sowie schonende Öle, die nicht nur der Umwelt guttun, sondern auch für uns daheim ein gesundes Wohnumfeld schaffen. Für natürliche Möbel, die uns lange Zeit begleiten.

„FurNEARture“ – der Natur noch näher ist kaum möglich: Boxspringbett STELLA ALPINA von ADA AUSTRIA premium

